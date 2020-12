Karina La Princesita pegó el faltazo al Cantando: el curioso motivo

Karina La Princesita ha sido, sin dudas, una de las grandes revelaciones de este año en el Cantando. Su presencia en el jurado con sus implacables devoluciones a los participantes le agregó un importante condimento al ciclo que se emite por la pantalla de eltrece.

En la última emisión, la cantante sorprendió al no estar presente en el piso y su silla debió ser reemplazada por otra figura. Quien ocupó su puesto fue, nada menos que, Flavio Mendoza. La producción pensó inmediatamente en convocarlo a él ya que, este año, ya había sido jurado en uno de los duelos y además, conoce a la perfección la pista más popular de la televisión argentina.

"Tenemos sorpresa en el jurado porque no está Karina, pero está nuestro gran amigo, el señor Flavio Mendoza", anunció Ángel de Brito para presentar al artista. "¡Hola Flavio! Siempre elegantísimo, me encantan los zapatos", destacó el conductor su look.

El motivo de la ausencia de la intérprete de 'Corazón mentiroso' fue que esta semana debido a una cuestión de fechas, el programa salió grabado y se superpuso con 'Una mágica Navidad', el show que la cantante realiza junto a su hija Sol en esta fecha tan especial.