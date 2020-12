¿A Juicio?: Antonella Menem habló sobre la denuncia a Nancy Pazos

Algunos días atrás, Nancy Pazos generó un gran revuelo en las redes sociales con una fake news sobre Carlos Menem. "Nadie quiere dar la primicia. Yo tampoco. Pero murió Carlos Saúl Menem. Y este 2020 se lleva a todos", redactó en Twitter. Al darse cuenta que la noticia era falsa borró la publicación, pero esta ya se había viralizado y había llegado a oídos de los familiares del expresidente de la Nación.

Antonella Menem, la nieta del involucrado, la increpó en las redes, la insultó y la amenazó con iniciarle acciones legales. Ahora, más calmada envió un audio a Intrusos, el programa que conduce Jorge Rial en la pantalla de América TV y habló sobre lo sucedido.

"Pasé un momento horrible, pésimo. Una crisis de nervio y llanto. Me llamaron varios periodistas a decirme que había fallecido mi abuelo y me daban el pésame", expresó la hija de Carlos Jr. "Yo estaba con mis hijos, me puse a llorar y mis hijos también porque me veían a mí llorar. Fue horrible", señaló.

"Después me fijo y me entero que había sido Nancy la que había publicado eso. Empecé a averiguar y cada periodista que se comunicó conmigo me dijo que al final era falso lo que se había dicho de mi abuelo y me pidieron disculpas", agregó.

"El mal momento por culpa de ella lo pasé", enfatizó y contó que la periodista se comunicó con ella a través de Instagram pero decidió no responderle. "En Twitter pedí disculpas porque hablé de manera grosera hasta hacia a esa persona. En un momento de enojo, de calentura, de dolor exploté y me salió todo eso, y después lo borré porque no soy así", remarcó.

"No la voy a demandar porque tampoco soy así, no me interesa. Todos como periodistas se tendrían que fijar bien antes de dar una noticia así a un familiar", cerró.