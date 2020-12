Su versión: Nancy Pazos habló tras dar por muerto a Carlos Menem

Pocos días atrás, la periodista Nancy Pazos revolucionó las redes con una fake news en su cuenta de Twitter sobre Carlos Menem, el expresidente de la Nación Argentina. Al corroborar que no era cierto lo que había compartido, borró la publicación, pero esta ya se había viralizado. "Nadie quiere dar la primicia. Yo tampoco. Pero murió Carlos Saúl Menem. Y este 2020 se lleva a todos", redactó en la red social del pajarito.

Tras el revuelo que generó la falsa información, habló con Juan Etchegoyen de El Run Run del Espectáculo (programa que se emite en la pantalla de Crónica) y realizó su descargo. "Por lo único que me sentí mal es por haber provocado dolor en la familia. Yo estaba en casa por WhatsApp, en los grupos de periodistas en los que estoy estaba el rumor pero nadie tenía la confirmación hasta que me llamaron del medio en el que trabajo. Me pidieron una semblanza de Menem y me confirmaron que se había muerto pero que no iban a dar la información hasta que lo confirmara la familia", indicó al aire.

"Me puse a escribir y a los cuarenta minutos aproximadamente puse ese primer tuit diciendo que murió. Después el otro de cómo lo recordaba yo y finalmente el tercero donde decía que nadie lo quería decir. Y seguí escribiendo pero sin seguir conectada", agregó.

"Me llamó alguien de la familia para aclararme que no era así, que había tenido una crisis y habían convocado a todos al sanatorio pero que Menem estaba vivo. Obvio que lo primero que hice fue borrar el tuit y dejar de escribir lo que estaba escribiendo", señaló.

Además, aclaró que le dejó un mensaje privado en las redes a Antonella, la nieta de Menem, quien la increpó, la insultó y la amenazó con iniciarle acciones legales por haber dado por muerto a su abuelo.