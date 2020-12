Anunciaron la nueva conductora de las mañanas de América, y hay polémica

Luego de conocerse la inesperada noticia de la salida de Pía Shaw de Informados de todo, el programa que conduce Guillermo Andino por la pantalla de América, ya se dio a conocer quién la reemplazará.

Según publicó la revista Pronto, Sofía "Jujuy" Jiménez se incorporará durante el verano para ocupar el lugar vacante. De hecho, ya firmó el contrato y celebró la chance de ponerse al frente del programa.

"Estoy chocha; es una posibilidad enorme y la quiero aprovechar. Voy a aprender un montón y es un honor estar al lado de Guillermo Andino, a quien admiro y respeto como profesional", le confesó Jujuy a una fuente consultada por la revista.

Recordemos que el pasado viernes, Shaw se despidió entre lágrimas del programa. Fue Guillermo Andino el que le dedicó sentidas palabras a su compañera: "Es la campanita del programa, y cuando me dijiste que te ibas me dejaste helado. Pía se va muy bien del canal y me gusta que la gente crezca. Sé que es para mejor. Se han dicho muchas cosas, me gustaría que digas la verdad", expresó el conductor.

Conmovida, respondió:"No es fácil ser conductora mujer en la tele; es súper difícil. El medio muchas veces es injusto y no perdona el recorrido, pero me encanta formar parte de equipos. Soy una privilegiada porque dan tanto cariño, y tan real".