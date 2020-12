Nazarena Velez se mostró al natural y sin Photoshop: "Vean mis defectos"

Nazarena Vélez volvió a utilizar las redes sociales para reflexionar sobre su cuerpo y lo que le costó aceptarse tal cual es. "Así de imperfecta", se presentó en un video que compartió en Instagram bailando en bikini, mostrándose al natural y sin Photoshop.

"Nunca creí poder lograr reírme de algo que me acomplejó y dolió tanto: mi cuerpo. Odié tanto cada estría, cada pozo de celulitis....", reveló la actriz, y continuó: "Pero aquí estamos, más grande, más vivida y sufrida, dándome cuenta de que algo en el transcurso de esta vida se aprendió".

Luego invitó: "Pasen y vean mis defectos, que les aseguro que nada de todo lo feo que puedan decir puede ser peor que todo lo que me dije e hice yo misma. Aprendiendo a aceptarme". Además, invitó a sus seguidoras a contar sus experiencias: "Y vos, mamurri, ¿cómo te llevás con tu cuerpo️?".

En el video, Naza bromea con su cuerpo. "No está tan mal la veterana. Tengo tres pibes, tengo 46... Está bien...", se ríe la mediática, mientras suena una canción de la cantante Rosalía.

“Hermosa mía”, le escribió Barbie Vélez, en uno de los tantos comentarios que recibió su publicación. En su gran mayoría, mujeres que le agradecieron por su mensaje.

Recordemos que tiempo atrás, en una entrevista, Nazarena había contado que la exigencia que tenía con su cuerpo y con verse delgada fue una de las cosas que la llevó a consumir "hasta más de 30 pastillas".

"Mezclaba ansiolíticos y cosas fortísimas, además de las anfetaminas. Recién ahora empecé a dormir sin pastillas. Estoy intentando, pero me duermo a las cuatro y media de la mañana. Me quedó un trastorno. No se habla de las anfetaminas como se debería. Da mucha vergüenza decir que te estás empastillando para adelgazar”, reconoció.