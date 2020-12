Luis Fonsi se encantó al ver la foto de Shakira sin ropa interior

Con el correr de los años el nombre de Shakira se ha vuelto cada vez más importante a la hora de hablar de la música latina ya que la bella colombiana posee una espectacular voz.

Asimismo desde que comenzó su carrera en la década del '90 la intérprete de "Loca" supo reinventarse y adaptarse a los nuevos estilos musicales logrando así mantenerse en las principales posiciones de las listas de música de todo el mundo.

En cuanto a su vida personal hemos visto a través de sus redes sociales que la hermosa cantante la pasa de la mejor manera con su pareja, el jugador español, Gerard Piqué y sus hijos.

Por su parte en su vida profesional, la intérprete de "Me gusta", participó en una colaboración junto al grupo Black Eyed Peas. Donde juntos hicieron la canción "Girl like me" que hasta el momento cuenta con más de 72 millones de reproducciones en YouTube, por lo que seguro será un verdadero éxito.

En tanto que hace algunas horas, Shakira, compartió una imagen de ella donde se la ve de espalda con un vestido dorado que dejó encantado a Luis Fonsi que reaccionó con un like en su foto.