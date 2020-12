Los argumentos de Migue Granados y Nati Jota para disculparse por sus tuits discriminatorios

Migue Granados y Nati Jota se convirtieron en tendencia en la red durante este martes a partir de la viralización de tuits de ambos que datan de algunos años. Frente a la creciente polémica, ambos salieron a hacer un descargo por la situación a través de la red.

El humorista y conductor sostuvo: “Amo el humor negro, el blanco, el básico, el border, el ofensivo. Laburo de eso. A miles no les gusta y no me quieren, otros miles sí. Anoche 200 cuentas sin nombre, apellido ni foto me corrieron con tweets viejos. Y que sean viejos no lo uso como justificativo. Ni en pedo”.

Luego agregó: “Tengo banda de seguidores que me conocen y son mi público. Ellos y yo, en mis redes, convivimos en el contexto que yo creé. Lo de anoche fue entrar a una orgía buscando gente vestida. Más bien que fui cambiando mis formas de reírme con el tiempo. Los que no fueron chistes, y fueron solo ofensivos. Están mal. Pido perdón. Hace años erradiqué esos. Pero lo que está claro es que en mis redes, en mis programas y en mis obras van a encontrar eso. Me dedico a eso. A los que no les guste no me sigan”.

Y finalizó en modo irónico: “Y ahora los dejo que viene el gordo negro judío y puto del plomero a arreglar la mochila del inodoro”.

Por su lado, la influencer Nati Jota también salió a hacer un descargo por sus viejos tuits ofensivos que fueron viralizados. “En el 2010 tenía 15 años, naturalmente puedo ser un poco imbécil. Fue hace 10 años: culturalmente y socialmente había un montón de cosas permitidas que, por suerte, ya no lo están”, manifestó.

Y agregó: “Siempre supe que estaba la chance de que esto (que salieran a la luz) pase. Nunca señalé a nadie por ello, porque entiendo que eran otros tiempos. Son todos unos caraduras en levantar el dedo, exponerme o intentar cancelarme. En cualquiera de las notas que he hecho sobre mi carrera pueden ver que cuando yo arranqué en Twitter tenía 15 años y la moda era (usar) humor negro, que hoy en día no es soportable y súper cuestionable. No digo que antes no. Y yo quería sumar seguidores, me divertía. Y entré en esa”.

Y finalizó su secuencia de Historias de Instagram diciendo: “Se está normalizando y no da... Si cambiamos mucho de lo que pensábamos de cuatro años para acá. ¿10 años? Yo tenía 15, era una estúpida. La sociedad era estúpida. Quizás era socialmente aceptado hacer esos chistes. Yo estaba en el colegio, supongo que se decían esas cosas. Celebro que hoy no sea así, que hoy sea digno de cancelar con el dedo. Pero fue hace 10 años... Pido disculpas. Hagan lo que quieran, ódienme. Tal vez me convenía no decir nada y dejarlo pasar. Me están pesando los minutos. Estoy del orto, me duele la espalda, la estoy pasando mal. Necesitaba decir algo. Quizás no sea inteligente, quizás borre estas Historias en un rato. Un beso a todos y disculpas otra vez”.