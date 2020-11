“Que vestido tan horrible”: liquidan en las redes el look de la ex de Luis Fonsi

Adamari López últimamente se destaca por los looks que usa en el magazine dónde es presentadora. Sin embargo, los usuarios de las redes no tienen piedad cuando algo no les gusta, y la criticaron duramente

Las ofensas en las redes sociales están a la orden del día. Adamari y su compañera Jimena Gallego fueron las víctimas de los detractores de la red esta vez.

Adita, como le llaman sus admiradores, fue un blanco de comentarios desafortunados: “ ¡Dios! Pero quien es el malvado que viste a Adamari?”, “Que fea ropa de Adamari”, “Bellas , pero qué atuendos tan horrorosos”, “¿Adamari, qué pasó con la dieta? ¿La dejaste? ¿Estás más gordita? ¿Qué pasó?”.

El look de López que causó toda la polémica se trataba de un vestido camisero, cruzado en color beige. Tenía una lazo a la cintura y bolsillos grandes. Jimena por su parte usó un enterito rojo.

La ex de Luis Fonsi, tiene una comunidad fiel de admiradores que la defendieron: “Y dale con la criticadera de la ropa de Adamari. Ya déjenla en paz. Que se vista o la vistan como quieran”, “Hermosas las dos y a las criticonas, ¡pa´ fuera! ¡Pa´ la calle!, ¡Ya basta no es su problema! Dejen vivir en paz a los demás. Bendiciones a estas dos muñecas”