Allanaron la casa de Martín Cirio

La Justicia allanó el domicilio de Martín Cirio luego de haber sido denunciado penalmente por "apología del delito (pedofilia) e instigación a cometer delitos".

El abogado Alejandro Sarubbi Benítez informó a través de sus redes que el youtuber había sido allanado.

"Se levantó el secreto de sumario de la causa. Se realizó el primer allanamiento, y se secuestraron 2 computadoras, 3 teléfonos celulares y 89 unidades de almacenamiento", detalló el letrado.

Novedades caso Martín Cirio: se levantó el secreto de sumario de la causa. Se realizó el primer allanamiento y se secuestraron 2 computadoras, 3 teléfonos celulares y 89 unidades de almacenamiento. — Alejandro A. Sarubbi Benítez (@sarubbibenitez) November 18, 2020

Recordemos que la acción legal contra el youtuber e influencer se dio luego de la viralización de unos tuits publicados por Cirio en un espacio que va desde 2010 a 2019 donde hace referencias sexuales hacia menores de edad. El abogado pidió que si alguien fue víctima, que se contacten con él.

Recientemente, Cirio reapareció en su cuenta de Instagram, donde compartió un video hablando del tema, refiriéndose a su forma de comunicar, cómo expresa su humor, y también habló de quienes le soltaron la mano.

"Lo que escribí en esos tuits es nefasto, no importa si se escribió hoy o en 2010. Lo que dije fue horrible porque hay un montón de gente que se le caga la vida por este tema. A veces no importa las intenciones que uno tenga, que no sean malas, si lo que hacés es cruel no importa que las intenciones sean buenas. Esos chistes eran una mierd... y hoy reflotado lastima a un montón de gente y les pido mil perdones, que ya sé que el perdón no repara nada, pero no puedo hacer más que eso", señaló Cirio mirando a cámara en su descargo.