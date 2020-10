Se cansó: Ester Expósito dejó un claro mensaje contra sus detractores

Ester Expósito mejor conocida por interpretar a Carla en la serie “Elite”, cautiva las redes con su hermosura y es noticia por lo bien que le sienta el mundo del espectáculo, sin embargo, ha sido víctima de algunas mentiras sobre su apariencia física.

En su cuenta personal de Instagram la actriz española comparte contenidos sobre su vida y su trabajo. Para sus seguidores, adolescentes fanáticos de la serie que produjo Netflix, Ester es una fuente de inspiración, y ella sabe que carga con esa responsabilidad por ser una figura pública.

Debido a los recientes dichos por parte de un medio, que aseguró que la madrileña de 20 años ya tiene algunas cirugías estéticas, se desató esta polémica. Expósito compartió una captura de pantalla recortada sobre los dichos del medio y la publicó en sus historias con una contundente respuesta.

La joven de Madrid escribió: “Pues no me he realizado ninguna rinoplastia, ni bichetomía, ni ninguna cirugía estética”, desmintiendo aquellas intervenciones que se le adjudicaron. Además, llamó la atención de los periodistas diciendo: “Antes de hacer AFIRMACIONES (no suposiciones/ opiniones) hay que comprobar la información”, Expósito es muy filosa y demostró que sabe cuándo responder.

La novia del también actor, Alejandro Speitzer, se preocupó por sus fanáticos alegando en aquella Storie: “Son muchxs lxs jóvenes que me siguen a los que podría influir estas mentiras. Así que supuestos profesionales y determinados medios de comunicación, sean responsables y dejen de analizar mi imagen para hablar de resultados de cirugías que no tengo.”, la actriz Expósito acompañó estas palabras con un corazón y la leyenda “Más profesionalismo”.