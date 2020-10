Federico Bal en MasterChef Argentina: polémicas en el reality

La tensa relación entre Fede Bal y el jurado de MasterChef Celebrity fue la protagonista en la emisión del domingo 25 de octubre (Telefe). Al presentar su plato, una corvina a la plancha, el hijo de Carmen Barbieri manifestó su incomodidad y argumentó que Germán Martitegui "lo pone nervioso".

Lo cierto es que, a lo largo de la emisión, el actor y el chef protagonizaron varios cruces al aire. Y el pico máximo de tensión se vivió al momento de la presentación, cuando estalló la polémica.

Bal vs Martitegui: Round 1 en MasterChef

Luego dar las instrucciones para los nominados, el cocinero preguntó a los participantes si habían comprendido las tareas a realizar. Pero Fede respondió con un "sí señor" que no cayó del todo bien en el jurado. Bal explicó que lo trató de "señor chef" y el dueño del restaurante Tegui se llamó a silencio.

Bal vs Martitegui: Round 2 en MasterChef

Cuando el jurado se acercó para corroborar el desempeño del joven en la preparación de su plato, el joven aprovechó para aclarar la situación anterior: “Le digo señor pero es de una forma cariñosa”, lo que desencadenó un tenso ida y vuelta al pie de la cocina.

Germán Martitegui: -Soy un chef.

Fede Bal: -Pero es un señor chef.

Germán Martitegui: -Un doctor es un doctor, no es un señor.

Fede Bal: -Pero sigue siendo un doctor al mismo tiempo que es un señor. Bueno, no importa.

En ese momento, Martitegui aprovechó para señalar el desorden del participante y le preguntó “¿Qué hiciste, además de destrozar toda la mesada?”. Fede Bal se disculpó al instante: “Hay un desorden tremendo. Perdón, hice lo que pude”.

Sin embargo, para el jurado no fue suficiente y le recriminó que no vuelva a poner esa excusa. “No digo ‘hice lo que pude’, no digo ‘señor’. ¿Algo más?”, retrucó el nominado.

Bal vs Martitegui: Round 3 en MasterChef

A la hora de la devolución, Fede Bal presentó sus platos: tempura de corvina con champiñones y mayonesa de palta, filet de corvina al horno acompañado de papas y vegetales, y corvina a la plancha con puré de papas. Si bien Martitegui era el encargado de probar la última preparación, decidió abstenerse y desató la furia del actor.

Bal cuestionó su decisión y el jurado argumentó irónico: "ya conozco el gusto de la papa”, dejando entrever que, en lugar de puré, Federico presentó simplemente una "papa pisada". El participante insistió y señaló haberle puesto "mucho amor" y que "no merece semejante desaprobación", pero la postura del cocinero fue inamovible: "el amor no es un condimento".

Sobre esta polémica, las redes se llenaron de memes y fue el propio actor quien se encargó de repostear varios de ellos en su cuenta de Twitter mientras seguía la emisión de MasterChef ¿Palitos para Germán Martitegui? "Hago lo mejor que puedo ⁦@germantegui Dejame ser! Mejorate, te amodio! Me hace muy feliz ⁦ @MasterChefAR!", twitteó Fede.

Al final del programa, Fede Bal quedó mano a mano con Patricia Sosa en el último puesto, quien fue eliminada del certamen por decisión del jurado y se convirtió en la tercera participante en abandonar MasterChef Argentina, después de Nacho Sureda y el "Mono" de Kapanga.