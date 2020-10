La China Suárez publicó un video amamantando a su hijo y generó polémica

Eugenia "la China" Suárez decidió abrir las puertas de su intimidad y compartió con sus seguidores un dulce video amamantando a Amancio, su pequeño hijo fruto de su relación con Benjamín Vicuña.

En las imágenes, que la actriz subió a Instagram Stories, se la ve alimentando al nuevo integrante de la familia: "Sus ruiditos al tomar la teta", escribió junto al tierno posteo.

Días atrás, la China había dejado en claro cuál fue su estricta condición para regresar al trabajo a poco de haber dado a luz: "Acá estoy, dos meses post nacimiento Amancio, me pareció́ importante recalcarle a @edu_weis que NO me adelgacen, achiquen, ni cambien el cuerpo", había escrito la modelo en su cuenta personal de Instagram.