¿Creés que conocés todo? Netflix publicó una guía rápida solo para padres

¿Creés que conocés todo lo que hay en Netflix? La plataaforma de streaming tiene muchas funciones para mejorar la experiencia de los padres que van más allá de la barra de búsqueda. ¿Las conocés? Aquí, algunos trucos para mejorar tu experiencia de visualización como padre.

Personalizá la experiencia audiovisual

Para elegir los tipos de series y películas que tus hijos pueden ver, podés administrar sus perfiles de forma individual o crear un perfil para niños, donde podés incluir títulos solo para chicos y aprovechar los controles parentales.

Acceso al historial de visualización de un perfil.

Podés ver qué series y películas se vieron en cada perfil de tu cuenta. Cómo activar o desactivar la reproducción automática. Netflix cuenta con dos funciones de reproducción automática que podés activar o desactivar en cada perfil de tu cuenta. Los cambios en esta configuración se aplican a todos los dispositivos.

Cómo bloquear o desbloquear perfiles.

Si querés restringir el acceso a un perfil específico en tu cuenta, podés protegerlo con un PIN de bloqueo de perfil.

Cómo elegir las clasificaciones por edad o bloquear contenido.

Cuando configuras las clasificaciones por edad en un perfil, ese perfil verá solamente las series y películas que se ajusten a esa configuración. También podés bloquear series y películas específicas en perfiles individuales.

Cómo crear un perfil con una clasificación por edad específica.

Para administrar los tipos de series y películas que se pueden ver en tu cuenta de Netflix, podés crear perfiles individuales con clasificaciones por edad personalizadas.

Configurá perfiles diferentes para vos y para tus hijos.

Con perfiles separados, ya no tendrás un montón de películas infantiles bloqueando tu lista o tus recomendaciones. Y cuando los chicos usen su perfil separado, podrás configurar controles parentales para asegurarte de que no les lleguen recomendaciones que no sean adecuadas para su edad.

Disfrutá del poder de los subtítulos.

Si vas a tu cuenta y seleccionas Aspecto de los subtítulos, podés reproducir contenido con subtítulos. Podés agrandar o achicar la letra, cambiar el tipo de letra, elegir los colores más brillantes o una combinación de colores extraña. Quizás quieras que tus hijos aprendan a leer, que practiquen otro idioma o que puedan cantar siguiendo la letra de una canción. O tal vez pienses que se divertirán con subtítulos de colores locos. Cualquiera sea la opción, Netflix lo hace más fácil.

Personalizá los avatares de los perfiles.

Ayudá a los niños a cambiar su ícono de perfil y elegir alguno de sus personajes favoritos de las series y películas de Netflix, como los adorables animales de Nuestro planeta, la banda de Stranger Things, los héroes de She-Ra y las princesas del poder, y muchos más. Para cambiar los íconos, ingresá a la configuración de tu cuenta y seleccioná Administrar perfiles. Luego de seleccionar un perfil, podés editarlo y cambiar la imagen del avatar.

Llevá sus programas favoritos a todas partes.

Usá la función de Descargas para tener siempre a mano sus series o películas favoritas cuando vayas a algún lugar donde no haya buena conexión a internet, incluso para que puedan ver lo que quieran en el patio, o para que no usen el ancho de banda en el horario laboral para que vos puedas hacer tu reunión por Zoom sin problemas. Para descargar, abrí la app de Netflix y elegí una serie o una película. En la página de descripción, tocá el ícono Descargas y ¡listo! Tené en cuenta que no todos los títulos están disponibles para descargar.