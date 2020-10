Aislada y en ropa interior: la foto de Nati Jota que revolucionó las redes

Nati Jota es una de las influencers más populares de nuestro país. Recientemente anunció que dio positivo por coronavirus, por lo que se encuentra aislada en su departamento. Sin embargo, esto no le impidió despertar suspiros en entre sus seguidores de Instagram

"Está científicamente comprobado que la golden hour sube el ego un 670%. Toy modo balcón porque a la terraza del edificio no puedo ir por el aislamiento", comentó Jota junto a una sensual imagen.

Recordemos que Jota habló con Intrusos la semana pasada, luego de confirmarse que había dado positivo de covid-19. "Estoy bien, hoy un poco mejor. Tuve dos días de estar un poco caída, tengo la voz un poco tomada pero no me duele la garganta ni nada. Sí perdí el olfato, no huelo nada. Es como si las cosas no tuvieran olor. El otro día corté cebolla y no olía nada. Las cosas también tienen menos gusto", contó.