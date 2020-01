Eminem homenajea a Spinetta en su nuevo disco

Eminem, un de los nombres más importantes del hip hop mundial, sorprendió a sus fanáticos al lanzar sin aviso previo el álbum Music To Be Murdered By. Pero, a esta noticia se le suma un datito de color para sus seguidores argentinos: el tema llamado "Stepdad" tiene sampleo del riff y la melodía de la canción "Peteribí" que Luis Alberto Spinetta grabó en 1973 para el primer disco del legendario álbum doble conocido como Pescado 2 de Pescado Rabioso.

Esta es la primera vez que una canción de la etapa formativa del rock argentino pasa a formar parte del catálogo de samples del hip hop.

Noticias Relacionadas El disco póstumo de Luis Alberto Spinetta ya tiene fecha de lanzamiento

Recordemos que el álbum anterior de Eminem se llamó Kamikaze (2018), tal como el opus acústico que Spinetta había editado en 1982.