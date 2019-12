Fuerte revelación de Paula Chaves sobre la muerte de Jazmín De Grazia

Paula Chaves reveló estremecedores detalles sobre el largo duelo que transita tras la muerte de su amiga Jazmín de Grazia, quien a los 27 años fue encontrada sin vida en la bañera de su departamento en 2012.

"Ella decía que se iba a morir a esa edad, como los rockstars", aseguró Chaves en el programa "Quién quiere ser millonario". "Su papá decía que era una loca, como una cascabel, le gustaba vivir a fondo. Y no escuchaba mucho. Pero tenía una familia de oro. Se la quiso ayudar mucho tiempo, pero tenía una personalidad muy fuerte y tenía las cosas muy claras", agregó.

"¿La extrañás?", indagó el conductor Santiago del Moro. "Mucho. Y cada vez que hablo con su papá o sueño, nos contamos cosas", contestó Chaves.

"Ella se me aparece, viene a decirme cosas. Y yo siempre que sueño con ella lo llamo a su papá y le digo 'Ricardo se me apareció Jazmin, soñé con ella, me dijo que está bien'. Siempre me encargo de decirle a él que ella me vino a decir que está bien.No sé si soy yo que quiero hacer fuerza para soñar, pero me pasa y trato de contarlo porque me parece que si se nos aparecen es por algo", comentó emocionada.