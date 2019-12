Furioso descargo de Vero Lozano en las redes: "Manga de soretes"

El actual senador nacional José Alperovich, y ex gobernador de Salta, está en medio de una aguda situación judicial tras ser acusado penalmente por su sobrina por presuntos abusos sexuales en estos últimos años. Ni la Justicia tucumana ni la de la Ciudad de Buenos Aires, han tomado cartas en el asunto y tras este vacío la conductora de Verónica Lozano hizo un contundente descargo.

A través de su cuenta personal de Twitter, Lozano lanzó: “Dan vergüenza! Incompetentes !! Manga de soretes, lamedores del poder @JAlperovichOk”.

Verónica además de ser una de las caras visibles del feminismo, con un compromiso diario con el movimiento a partir de las historias o las causas judiciales de femicidios, acosos o abusos sexuales que muchas mujeres se atreven a denunciar en su programa.

La mujer que denunció a Alperovich, cuyo nombre se mantiene en resguardo, aseguró tajante: “No escribo para convencer a nadie de nada. Estoy aquí contra la opresión del silencio y por la necesidad de recuperar mi vida, de sanar llamando a las cosas como son, sin suavizarlas ni teñirlas, poniéndole al monstruo nombre y apellido. Cuando no le ponés nombre, no existe. El mío se llama José Jorge Alperovich, mi tío segundo y jefe, por quien fui violentada sexual, física y psicológicamente desde diciembre del 2017 hasta mayo de 2019. Durante un año y medio sufrí violaciones a mi integridad física y sexual. El avasallamiento fue demoledor. Tanto que ni siquiera pude ponerlo en palabras. Él oscilaba libre y cómodamente en los tres escenarios ante los que me posicionaba: el familiar, el laboral y el del horror de la intimidad que me forzaba a vivir con él”.