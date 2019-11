Fuerte cruce entre Carla Conte y Fernando Burlando por el caso Thelma Fardin

Carla Conte y Fernando Burlando discutieron en vivo durante un móvil para "Confrontados" en el marco del polémico caso por la denuncia por abuso sexual de Thelma Fardin a Juan Darthés.

"¿Ahora, cómo continúa esto, porque si la Justicia lo quiere apresar, esta alerta de Interpol, lo está buscando, él no se presenta, está en Brasil? ¿Él está prófugo entonces de la justicia? Porque en realidad lo que están queriendo en Nicaragua es que él se presente. ¿Cuál es la situación legal?", indagó la conductora.

"Carla, Nicaragua es un país muy complicado. Yo pensé que tal vez por esa complicación daban un buen ejemplo de equilibrio y de justicia. Hay organismos internacionales de todos los lugares y de todo tipo, tratando de que los nicaragüenses puedan de alguna manera ganar lo que son sus garantías y derechos individuales", expresó Burlando.

"Esto no es algo que dice Burlando, es algo que sí dice Burlando, porque yo lo constaté personalmente, pero es conocido internacionalmente, y hay una gran preocupación por lo que es el Gobierno de Ortega, y por cómo manipulan y manejan la justicia específicamente penal”, agregó.

"Perdón, doctor, ¿pero la Justicia no dijo que fue violación y que entonces él debería estar preso, o por lo menos debería estar en Nicaragua para poder hacer el juicio? ¿Eso no es justicia?", preguntó entonces Carla.

"En realidad lo que hizo la Justicia...Yo no la llamo justicia, es más, todas las declaraciones públicas mías me han traído algún problema, obviamente no voy a cambiar mi criterio por tener un problema, pero sí te aclaro que es una justicia muy tendenciosa donde ha dado pruebas manifiestas de un gran desequilibrio y de una gran injusticia", subrayó el doctor.

"Pero si hubiera dicho que es inocente, ¿esa sí sería justicia?", cuestionó Conte. "No, yo creo que lo que tendría que haber dicho la Justicia es algo equilibrado, lo que corresponde. Desde mi mirada, hay muy pocos elementos para continuar el proceso como pretende en este caso la fiscal", comentó.

"Sobre todo si técnicamente, porque esto no tiene nada que ver con el grado de compromiso o culpabilidad de Darthés sino que tiene que ver con una cuestión técnica, si una persona es llevada a un proceso, a una investigación, conlleva la detención", continuó.

"En un lugar donde ni más ni menos están las peores cárceles del mundo, entre otras cosas. En un lugar donde no solamente están las peores cárceles. Yo te puedo decir personalmente porque lo viví, están las peores calles del mundo", resaltó sobre el potencial lugar de detención de su defendido.

"Perdón, es el lugar donde Darthés decidió violar a Thelma Fardin. Perdón, mejor me voy a llamar al silencio", lanzó la conductora.

"Carla, igual eso corre por tu cuenta", le advirtió Burlando. "Sí, está bien, yo entiendo que usted es el abogado que lo defiende, pero bueno, también tengo que decirte lo que pienso", se defendió ella.

“Vos podés decir lo que quieras, y si te hacés cargo no hay ningún tipo de problema, pero te aclaro que en la causa no hay elementos ni siquiera para que vos esgrimas esa afirmación”, afirmó Burlando.

"Es muy fuerte lo que dijiste... Es más, en la propia declaración de Thelma Fardin, si ustedes tienen posibilidad de acceder, que incluso me parece que está por Internet, el punto de vista jurídico estrictamente, yo no sé qué es lo que va a opinar el día de mañana un tribunal oral, o un tribunal que tenga que en definitiva decidir sobre la situación en definitiva de Juan Darthés. Yo no me animaría a decir eso, sería más prudente", concluyó.