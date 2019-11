El descargo de Dalila tras plantar en pleno show a Karina La Princesita

Karina La Princesita sufrió una gran desilusión cuando a último momento se enteró que Dalila no iba a compartir con ella el escenario del Gran Rex, tal cual estaba pautado.

"Le dejé el mejor camarín para ella, y la recibí con rosas. Dije ‘yo soy la princesa y ella la reina’. Pero me dijeron que no venía. Yo, antes de ser egoísta, pregunté: ‘¿Cómo está?’. Porque capaz le pasó algo. Pero no, no le pasó nada. Solo dijo: ‘Voy a salir del hotel solo para hacer mis shows y no voy a ir’", le explicó la artista tropical a su público.

"Me dolió mucho que no venga porque me había prometido que iba a estar. Igual, aunque me dejó pagando, la sigo respetando un montón. Hoy voy por la calle y las señoras grandes me llaman ‘Princesita’ y piden fotos. Me da vergüenza. No es un nombre que yo elegí, sino que me quedó. Pero sigo pensando que hay una reina antes que yo, y la verdad que espero que se dé la oportunidad de cantar juntas, aunque hoy me falló", agregó.

"Me dejó pagando 15 minutos antes del show. Para mí era un sorpresa que ustedes sepan que esta noche iba a cantar con Dalila. Quizás le pasó algo y no pudo venir. Pero igual nosotros somos personas y le vamos a dar un fuerte aplauso y en algún momento quizás se dé otra oportunidad. Era un regalo hermoso que yo quería, porque la admiro un montón, porque la sigo respetando aunque no haya venido hoy sin ninguna excusa que sea válida", se lamentó, para luego referirse a la supuesta rivalidad entre los fans de ambas artistas.

"Tengo un DVD de ella en el que se escucha que dicen: ‘Para Karina que lo mira por TV’. Les pido que ustedes no se rebajen a esa altura y no griten eso para ella, sino que gritemos: ¡Dalila, Dalila!", le pidió a su público.

En este contexto, desde el programa Infama sumaron algunos detalles sobre lo sucedido: "Me llegó una información acerca de lo que decía ese mensaje del hijo de Dalila hacia Karina. No va porque quiere guardarse para sus propios shows, no va a shows ajenos", expresó Pía Shaw. "Dalila es una mujer de pocas pulgas, y a La Princesita no se la banca", agregó Luis Ventura.

Ahora, y en medio de la polémica, Dalila salió a responder. "No me quiero reír pero nada tiene que ver con nada. Yo con Karina nunca discutí. Es más, después de todo esto, volvimos a hablar y está todo más que bien. Yo no tengo que hablar con nadie, ni aclararle nada a nadie. Muchachos, las internas son internas. Con Karina me sigo hablando. Y me disculpé con ella", expresó a través de un video que subió a sus redes sociales.