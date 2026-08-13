MDZ Online nuevamente presente en la Muestra Anual de aRGra

Al igual que las ediciones presentadas en los últimos dos años, el diario MDZ forma parte de la Muestra Anual de Fotoperiodismo Argentino, organizada por la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (aRGra).

Desde el viernes 7 de agosto, la 37° edición de la muestra anual de aRGra presenta una selección de 145 imágenes tomadas durante 2025 por 109 fotoperiodistas seleccionados en materia de actualidad, política, deporte, vida cotidiana, retratos, naturaleza y ambiente y arte y espectáculos. La muestra puede visitarse en Defensoría del Pueblo , ubicada en Avenida Belgrano 570, Ciudad de Buenos Aires , hasta el lunes 31 de agosto, los días lunes, miércoles y viernes de 10 a 17 hs; martes y jueves de 10 a 19 hs; y los sábados 15 y 29 de agosto de 10 a 18 hs.

Entre ese número de piezas elegidas está presente esta foto de Rodrigo D'Angelo , fotoperiodista y realizador audiovisual de MDZ Online de la redacción Mendoza.

Luego de perder su pierna por un cáncer óseo en 2016, Augusto Millán halló en la paraescalada su salvación. Su resiliencia lo llevó a crecer en este deporte y a tener un objetivo claro: representar a Argentina en los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028.

Esta fotografía fue parte de esta nota cuando Augusto necesitaba recaudar fondos para competir en un torneo de escalada deportiva a disputarse en Brasil, al cual pudo viajar gracias a la difusión de su historia y donde obtuvo el primer lugar.

Actualmente Millán sigue compitiendo a nivel nacional e internacional para llegar a los Parapanemericanos de Lima 2027 y, sobre todo, alcanzar su máximo sueño de ser uno de los deportistas que compitan en los Juegos Paralímpicos a disputarse en 2028.

Más detalles de la 37° edición de la Muestra Anual de aRGa

Desde su primera edición en 1981, la muestra fotográfica ha nucleado hechos de diversa índole, dándole principal importancia al trabajo de los reporteros gráficos del país a través de sus trabajos en diferentes acontecimientos periodísticos.

Además de las fotografías seleccionadas de los reporteros asociados a la entidad, hay dos ensayos de estudiantes de la escuela aRGra y una proyección de un corpus de más de 100 fotos tomadas el 12 de marzo de 2025, donde el fotógrafo Pablo Grillo fue herido gravemente en su cabeza por un disparo de un cartucho de gas lacrimógeno cuando estaba realizando la cobertura fotográfica de ocurridos aquella jornada en Plaza de Mayo. Hoy Pablo Grillo está recuperado, volvió a la actividad fotográfica y también fue incorporado como socio de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina.

Pablo Grillo en la 37° Muestra Anual de aRGra Juan Mateo Aberastain / MDZ

Luego de que la muestra finalice en Buenos Aires resta oficializar si la misma recorrerá el país, como ha sido habitual en otras ediciones. En tanto, comenzó la preventa del anuario impreso que estará disponible desde el 21 de agosto.