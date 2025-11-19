Mall Marina de Viña del Mar invita a turistas mendocinos a adelantar sus compras navideñas
Durante noviembre, Mall Marina invita a aprovechar el finde largo y el sol, con beneficios exclusivos para adelantar las compras navideñas.
Cada año, miles de mendocinos cruzan la cordillera para disfrutar de la costa chilena y combinar descanso con compras. En esta temporada, Mall Marina de Viña del Mar se prepara para recibir a los visitantes con una amplia oferta de marcas internacionales y descuentos especiales, ideales para adelantar las compras navideñas y aprovechar el Black Friday.
Descuentos increíbles en Mall Marina
Entre el viernes 21 y el lunes 24 de noviembre, será una oportunidad perfecta para recorrer las tiendas y encontrar regalos en categorías muy valoradas, como belleza, cuidado personal, moda, tecnología, deportes y más. Entre ellas, H&M, Zara, Mango, Ripley, París, Adidas, MAC, Samsung, Mac Online, Kiko Milano, Victoria´s Secret, Asics, Under Armour, Levi´s, Rapsodia y New Balance.
Te Podría Interesar
Además, los visitantes extranjeros podrán acceder a precios preferenciales en más de 50 tiendas a través del programa Passport. Para hacer efectivos los beneficios, solo es necesario presentar el DNI o pasaporte en las marcas adheridas.
Por otro lado, la temporada estará marcada por el evento Black Friday entre el 28 de noviembre y el 1 de diciembre, en donde distintas marcas trasladarán sus descuentos online a las tiendas físicas, permitiendo acceder a precios convenientes en productos de temporada.
“Como Mall Marina, queremos que los turistas mendocinos puedan acceder a nuestro mix comercial marcado por reconocidas marcas del mundo, así como también a la experiencia que ofrece la ciudad y nosotros como centro comercial. Por eso, los esperamos durante su fin de semana largo para aprovechar de disfrutar del mar, del excelente clima que nos acompaña y acceder a descuentos imperdibles para adelantar sus compras navideñas”, comentó la gerenta de marketing de Grupo Marina, Carla Ratto.
Para conocer los detalles de las marcas adheridas al programa de beneficios Passport, los turistas pueden acceder a www.mallmarina.cl.