Mall Marina de Viña del Mar invita a turistas mendocinos a adelantar sus compras navideñas

Durante noviembre, Mall Marina invita a aprovechar el finde largo y el sol, con beneficios exclusivos para adelantar las compras navideñas.

Cada año, miles de mendocinos cruzan la cordillera para disfrutar de la costa chilena y combinar descanso con compras. En esta temporada, Mall Marina de Viña del Mar se prepara para recibir a los visitantes con una amplia oferta de marcas internacionales y descuentos especiales, ideales para adelantar las compras navideñas y aprovechar el Black Friday.

Descuentos increíbles en Mall Marina Entre el viernes 21 y el lunes 24 de noviembre, será una oportunidad perfecta para recorrer las tiendas y encontrar regalos en categorías muy valoradas, como belleza, cuidado personal, moda, tecnología, deportes y más. Entre ellas, H&M, Zara, Mango, Ripley, París, Adidas, MAC, Samsung, Mac Online, Kiko Milano, Victoria´s Secret, Asics, Under Armour, Levi´s, Rapsodia y New Balance.

Además, los visitantes extranjeros podrán acceder a precios preferenciales en más de 50 tiendas a través del programa Passport. Para hacer efectivos los beneficios, solo es necesario presentar el DNI o pasaporte en las marcas adheridas.

Por otro lado, la temporada estará marcada por el evento Black Friday entre el 28 de noviembre y el 1 de diciembre, en donde distintas marcas trasladarán sus descuentos online a las tiendas físicas, permitiendo acceder a precios convenientes en productos de temporada.

“Como Mall Marina, queremos que los turistas mendocinos puedan acceder a nuestro mix comercial marcado por reconocidas marcas del mundo, así como también a la experiencia que ofrece la ciudad y nosotros como centro comercial. Por eso, los esperamos durante su fin de semana largo para aprovechar de disfrutar del mar, del excelente clima que nos acompaña y acceder a descuentos imperdibles para adelantar sus compras navideñas”, comentó la gerenta de marketing de Grupo Marina, Carla Ratto.