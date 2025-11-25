Los ataques ransomware, una preocupación que crece entre las empresas argentinas

Mendoza es reconocida mundialmente por sus vinos, pero hoy también es un polo de innovación agroindustrial con bodegas que operan con tecnología de punta. Esa modernización, clave para la exportación, trae un riesgo silencioso: el ransomware y la creciente ola de ciberataques que ya afecta a la industria manufacturera en toda Latinoamérica.

Si bien a nivel internacional se conoce a Mendoza por ser la cuna de los mejores vinos de la Argentina y el mundo, la realidad es que es también el epicentro de un polo de innovación agroindustrial, clave para las exportaciones de la Argentina. Sus bodegas están a la vanguardia a nivel tecnológico, equiparables con lo que ofrecen muchas empresas a nivel mundial. Estas empresas gestionan todo (desde la irrigación por goteo hasta la logística de exportación) mediante sistemas digitales. Pero esta modernización trae un riesgo invisible que crece exponencialmente. La ciberseguridad, antes una preocupación exclusiva de bancos y gobiernos, golpea ahora la puerta de la industria fabricante. Los viñedos, con su alta dependencia de la tecnología para la producción y la cadena de suministro, se están convirtiendo en un objetivo de alto valor para los ciberdelincuentes.

El ransomware (secuestro de datos) ya no distingue entre rubros. Su objetivo es detener la operación. Un informe reciente puso en alerta al sector de fabricación ya que es el más atacado en Latinoamérica, y una bodega es, en esencia, una planta de fabricación avanzada. Detener su producción o su logística significa millones perdidos. Es por eso que la infraestructura que soporta esta operación digital se vuelve crítica. Empresas locales como Wavenet Cloud Computing han identificado este riesgo, ofreciendo servicios de nube diseñados para la continuidad del negocio estableciendo sistemas de seguridad militar, entendiendo que el riesgo no es solo tecnológico, sino estratégico para la supervivencia de la empresa.

Los datos recientes son alarmantes. Según el informe "Ransomware en LATAM, Primer Semestre de 2025" elaborado por una reconocida consultora con sede en México, Argentina ocupa el cuarto lugar entre los países más afectados por ransomware en Latinoamérica. El país registró el 10,77% de todos los incidentes regionales, en un contexto donde los ataques en la región aumentaron un 8,73% respecto al semestre anterior.

Brasil, México y Colombia encabezan la lista, pero la inclusión de Argentina en el top 5 demuestra una vulnerabilidad creciente que las empresas locales no pueden ignorar.

Por qué las bodegas son el nuevo objetivo

Dentro del mismo informe se indicó que la industria manufacturera fue la más golpeada en toda la región, acumulando el 14.87% de los casos. Las bodegas mendocinas entran de lleno en esta categoría. Hoy operan con sistemas de IoT (Internet de las Coisas) para el monitoreo del viñedo, software de gestión de producción (OT) en la planta y complejos sistemas de cadena de suministro (supply chain) para la exportación.

Los atacantes saben que detener el fraccionamiento o el despacho en plena temporada de exportación es un golpe crítico, lo que aumenta la probabilidad de que la bodega pague el rescate exigido.

El desastre que paraliza la distribución

El riesgo no es teórico, es una realidad que ya golpea a la industria de bebidas. Hace solo unas semanas, el gigante japonés Asahi, propietario de marcas de cerveza mundialmente famosas, fue víctima de un devastador ataque de ransomware. La intrusión paralizó por completo sus sistemas logísticos y de producción.

El resultado fue que la compañía no pudo distribuir sus productos en mercados clave durante casi dos semanas, acumulando pérdidas que se estiman millonarias. Este caso demuestra que la prevención, mediante una infraestructura robusta como la que puede ofrecer un socio local en la nube (algunos la llaman de "grado militar" por su nivel de protección), no es un costo sino una inversión esencial. Un día sin facturar puede provocar una cadena de pedidos perdidos.

La amenaza se vuelve más inteligente y accesible.

Los ataques ya no los realizan genios informáticos aislados. El informe detalla la alta actividad de variantes como Akira y LockBit 4.0, que operan bajo el modelo RaaS (Ransomware-as-a-Service). Este esquema permite que afiliados sin grandes conocimientos técnicos "alquilen" el virus y lancen ataques preferidos a cambio de un porcentaje de las ganancias. Es por eso que se anticipa un mayor uso de inteligencia artificial generativa para automatizar y personalizar estos ataques, haciendo más difíciles de detectar y más efectivos.

La defensa más fuerte es un socio local.

Ante una crisis de esta magnitud, la velocidad de respuesta lo es todo. Es por eso que se recomienda usar servicios en la nube que cuenten con planes de continuidad de negocio y una fuerte gestión de credenciales. Tener que gestionar un incidente crítico, con los servidores caídos y la producción frenada, con un soporte técnico en otro huso horario y en otro idioma (como sucede con los proveedores globales) añade una capa de estrés y demora que las empresas mendocinas no pueden permitirse. Es por eso que la cercanía es un factor clave.

Contar con un socio tecnológico local, que ofrecerá monitoreo constante, respaldos robustos (con múltiples réplicas en distintos destinos) y un equipo de expertos que responderá inmediatamente en español, es la diferencia entre un susto y una catástrofe financiera. Lo más importante a veces no está en conseguir un servicio de otro país, con pagos en dólares. Sino en que la respuesta sea acorde a la necesidad. Y usar el mismo idioma es más importante.