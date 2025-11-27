El avión Grumman Tracker ya puede ser visitado en Luján, a metros de la Basílica Nacional

El avión está emplazado a los pies del primer monumento del país dedicado a los veteranos y caídos en la guerra de Malvinas . Esta instalación se suma a la reciente inauguración de la Plaza Ara Isla de los Estados, un espacio destinado a los chicos que consiste en un gran barco de 15 metros de largo. El complejo se encuentra en el ingreso a la Av. Nuestra Señora de Luján que conduce a la Basílica Nacional.

La ceremonia comenzó a las 19:30 horas con palabras de bienvenida y el ingreso de la Banda de Música de la Escuela Naval Militar. A continuación, se exhibió un video especialmente elaborado para esta celebración, para luego dar inicio al descubrimiento de la emblemática aeronave con distintos efectos y el sonido simbólico del avión.

“Un gusto muy grande estar conmemorando el Día de la Soberanía Nacional, y qué mejor forma de celebrarlo aquí en Luján, emplazando este tracker que llevó adelante el Centro de Veteranos de Guerra con la colaboración de instituciones, empresarios, vecinos y vecinas. Se recuperó con amor, con decisión, con esfuerzo, y cuando hay unidad las cosas se logran. También una enorme satisfacción poder recibir a tantos veteranos de diversas partes del país y a toda la escuadrilla de trackers, patriotas, hombres de carne y hueso que tuvieron un comportamiento extraordinario”, destacó el Intendente Municipal Leonardo Boto.

Además, explico que “este tracker apunta justo a Puerto Argentino, porque tarde o temprano vamos a volver a Puerto Argentino, porque las Malvinas van a volver a ser parte física de nuestro territorio bicontinental. Este avión es la voz de los que ya no están y la voz de millones de argentinos que quieren ver de pie a la patria. Y no es casualidad que en los motores colocaron las islas Malvinas y la Virgen de Luján: una causa noble que nos une y nuestra fe fundante. Si nos unimos en causas trascendentes y nos abrazamos a nuestra fe, estoy seguro de que vamos a recuperar las Malvinas y honrar a estos patriotas. Honor y gloria a los héroes que quedaron en las Malvinas, honor y gloria a nuestros veteranos, a los veteranos de Malvinas de Luján y a toda la escuadrilla de trackers. Luchemos por poner a nuestra patria de pie: ellos no se rindieron, acá no nos rendimos. Las Malvinas fueron, son y serán argentinas. ¡Viva la patria!”

El presidente del Centro de Veteranos de Guerra, Enrique Álvarez, encabezó junto a otros compañeros, la entrega de certificados de agradecimiento, cuadros y elementos del avión original como muestra de agradecimiento a todos los que colaboraron con la causa. Y brindó unas sentidas palabras:

“Estoy muy emocionado, espero que los trackeristas se sientan orgullosos del trabajo que hemos hecho. Sepan que todo esto lo hacemos por nuestros compañeros que quedaron en Malvinas, quienes fueron a una guerra, fueron a defender el país, y allí quedaron 632 compañeros. Y una frase que se dice: cuando querés a alguien, no le regales autos, no le regales dinero, regalale tiempo. Y nosotros durante un año y medio le regalamos el tiempo a nuestro querido Tracker¨”.

“Es muy importante porque no es del centro de veteranos, es de toda la ciudad, de la comunidad, del país. Y por último, si se me permite, que todos los veteranos que están acá se paren, salgan, para darles un fuerte aplauso. Han dado mucho por esta patria. ¡Viva la patria! ¡Vivan nuestros veteranos! ¡Viva el Tracker! ¡Muchas gracias!”, concluyó Enrique.

El acto continuó con la entrega de la resolución por parte de Concejales del Honorable Concejo Deliberante de la Declaración de Interés Municipal e Histórica el emplazamiento del avión Grumman Tracker S-2E. Además, el Intendente hizo entrega de presentes al Centro de Veteranos de Guerra de Luján, a Guillermo Huici, que desinteresadamente colaboró con el traslado del avión desde Bahía Blanca primero y luego ya refaccionado, para emplazarlo en el Complejo Monumental de Malvinas, y por último, también al Presidente del Instituto Aero Naval.

Juan Membrana, presidente del Instituto Aeronaval VGM, fue parte de los discursos, quien quiso sumar unas palabras como forma de agradecimiento al trabajo realizado con el tracker.

Una emotiva jornada que reunió a autoridades, instituciones y vecinos para homenajear a los veteranos de Luján y celebrar la recuperación de una pieza fundamental del patrimonio aeronáutico nacional.

El Avión Grumman Tracker, utilizado para vuelos de búsqueda y reconocimiento antisubmarino, fue restaurado íntegramente y puesto en valor para honrar a todos los veteranos que dieron su vida y a quienes regresaron, reforzando además el compromiso de Luján con la preservación de su patrimonio histórico.