Luciano Lutereau analiza a las parejas y también la soltería

Luciano Lutereau es psicoanalista, escritor, magíster en Psicoanálisis (UBA), doctor en Filosofía y doctor en Psicología (UBA). Habló con MDZ Radio en este día de San Valentín y dijo que la pareja está estereotipada. Entonces, fue más allá y detalló por qué estar solo también está bien.

En este San Valentín, Luciano Lutereau dijo que "lo novedoso es que veníamos hablando del amor pero hoy hablamos de la pareja y dejamos de creer que amor y pareja son sinónimos",comenzó diciendo.

Así, "dejamos de pensar en ese vínculo, incluso a veces como algo obligado o cómo lo único posible. Podemos pensar en personas que están bien incluso sin estar en pareja". Hasta aquí, dijo el psicoanalista, la sociedad entendía que quien estaba solo estaba mal o algo le pasaba. "Una estigmatización". Y puso como ejemplo: "cuando una persona recientemente se separaba no faltaba quienes le dijeran 'tranquilo, ya vas a conocer a alguien' o '¿por qué todavía seguís solo/a?'. La sociedad veía a la pareja como algo obligado, pensada incluso desde el reemplazo".

Luciano Lutereau recientemente presentó: "Adiós al matrimonio". Foto: Twitter.

En cambio, Luciano Lutereau plantea que el duelo tras finalizar una relación es inevitable, o al menos "evitable, pero no sin consecuencias". Es que ese duelo no sólo "es la posibilidad de volver a conocer a alguien, sino que debe ser la chance de modificar el modo en el que amamos. El trabajo del duelante no es volver a amar, sino amar de otra forma. Por eso el duelo implica enriquecimiento personal".

De lo contrario, enfatizó el psicoanalista, "uno cae en vínculos estereotipados, repetitivos". Y allí aparecen los discursos de las personas que se quejan: "Otra vez me pasó lo mismo",

"A veces la falta de duelo está asociada a conocer a alguien que venga a repararme de la relación anterior. Esto termina siendo una expectativa casi mesiánica depositada en un otro, aún cuando quizás todavía ni lo conocemos".

Finalmente, el entrevistado de No Tan Millennials habló de su reciente libro titulado: "Adiós al matrimonio": ".Está escrito con vocación de divulgación, trata de ser una presentación amplia y general para no especialistas de temas relacionados con la pareja. Ya no se trata de hablar sobre los conflictos que tenemos en la pareja, sino de que la pareja misma se volvió un síntoma, un problema. Entonces, la posibilidad de engancharnos con otro tiene muchísimas variaciones, muchísimos riesgos y, al mismo tiempo, una libertad que es tal si en simultáneo se asocia a un compromiso y a una responsabilidad".