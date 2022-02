La licenciada Cecilia Ce, un fenómeno en Instagram, y sus consejos sobre sexualidad y pareja

Hoy a las 21 la licenciada Cecilia Ce se presenta en Mendoza con Beer&Sex Night. La propuesta de su espectáculo es una charla para derribar mitos y promover el ejercicio de la sexualidad plena, consensuada y segura. Será en el teatro Mendoza, donde las entradas están agotadas prácticamente desde horas posteriores al anuncio del evento. Es que casi un millón de personas la siguen en Instagram y la aman, muchas de ellas mendocinas que no quisieron perderse la oportunidad de verla en vivo.

Antes, pasó por MDZ Radio y estuvo en vivo más de una hora en No Tan Millennials, el programa de media mañana. En una charla amena y distendida se presentó ante algún distraído que aún no la conozca y reafirmó ante quienes sí por qué es la número uno en comunicar algo tan tabú, sí, aún hoy, como es el sexo y la sexualidad.

La fama que le anticipó una astróloga

La licenciada Cecilia Ce se recibió de psicóloga y se dedicó a tratar adicciones adicciones. Pero no pasó mucho tiempo y entró en crisis, "me angustiaba en el consultorio, me rompía el corazón, atendía casos muy tristes. En cambio, cuando empecé a estudiar sexología estaba feliz. En 2017 me abrí Instagram y muy de a poco empecé a recibir consultas. Ahí comencé a atender exclusivamente sexología", resumió. Pero su historia es mucho más extensa y atrapante. Luego la contó en detalle.

Con la cuenta de Instagram, confiesa, "me di cuenta de que todos venían con las mismas problemáticas: muchas consultas de anticoncepción, que es complicadísimo porque si estás dejando tu anticoncepción a la recomendación de una licenciada en Instagram es grave. Muchos mensajes sobre qué es acabar, qué es un squirt, la eyaculación precoz en los hombres, la disfunción eréctil, también mucho de 'ayer salí con tal persona y no tuvo una erección, ¿qué pasó?'. Nada pasó. Pero hay mucho miedo de no entender qué ocurre, si es normal o no, porque muchos no tienen con quién hablarlo".

Para ejemplificar esto último, contó una anécdota que aún hoy la emociona: "Un día a las 3 am recibí un mensaje de una chica que me dijo: 'Acabo de tener mi primera relación sexual y te lo cuento a vos porque no tengo a quién contárselo'".

De este modo, la licenciada Cecilia Ce concluye en que a través de su cuenta de Instagram encontró una manera de ayudar que le hace mucho mejor que el ejercicio de la psicología. "De las adicciones sólo el 5% se recupera, lamentablemente, entonces era un área que me generaba mucha frustración. En cambio, hoy puedo hacer algo masivo y no puedo creer que a partir de un contenido en Instagram logre generar cambios en la gente. Es así porque lo veo, me lo cuentan".

"Ese es el sentido. Ya está. Y me lo dijo una astróloga, además", confesó entre risas. Claramente, los conductores de No Tan Millennials quisieron saber más sobre esto que disparó la taurina con ascendente en sagitario y luna en géminis. "En plena crisis, fui a una astróloga, una especie de coach laboral, me hizo la carta astral y sin que yo le diga nada me adelantó: 'Vos tenés vocación de servicio en salud'. Sí, es cierto, pensé yo, soy psicóloga especialista en adicciones. Pero después siguió: 'Vos viniste a comunicar a las grandes masas un tema muy tabú'. Eso fue 2015. Yo decía: '¿Qué tengo que hacer?..terapia grupal con adictos...' Y cuando di la TEDx, en 2019, ante 11 mil personas, ahí me acordé: 'Esto es lo que me estaba diciendo esta señora'".

La licenciada Cecilia Ce en vivo en MDZ Radio.

2020, un boom para la sexología

La licenciada Cecilia Ce cuenta que en enero de 2019 tenía 33 mil seguidores. En ese momento la contactaron para que escriba su primer libro. "2019 fue el punto de inflexión y después con la pandemia hubo otro boom".

¿Qué pasó en 2020? "Se incrementaron las relaciones sexuales, la masturbación, la compra de juguetes, todo eso. De todos modos, leí un estudio que decía que dentro de todas las prácticas novedosas que empezaron a implementar las parejas, como comprar un juguete, chatear, sextear, lo que más satisfacción siempre daba era un contacto real con alguien. Pero también hubo un boom de juguetes, mucho contacto con la sexualidad".

Términos para implementar

Entre el aprendizaje que Cecilia Ce nos deja en sus redes también se carga al hombro la importancia del vocabulario, pone en valor a la mujer y nos hace repensar cómo nos vinculamos con el otro. Por ejemplo, para referirse a juguetes sexuales ella detesta el uso de la palabra "consolador". "Es terrible. Porque los primeros incluso venían con forma fálica, o sea que el mensaje era que lo único que nos puede consolar a las mujeres es el falo".

Ella asegura que hay "mucha confusión sobre lo vaginal, el clítoris y el orgasmo. Yo creo que tendemos a enroscarnos mucho, nos hacemos mucho la cabeza. A veces es simplemente preguntar y entender que el cuerpo, cuando hablamos de orgamos, es todo lo mismo, no tiene sentido fragmentarnos".

La licenciada Cecilia Ce con los conductores de No Tan Millennials: Nicolás Attias y Albert Conti.

"Sexo sustentable", una definición que ella puso de moda y la explicó en MDZ Radio: "Hoy decimos que nos corrimos del amor romántico y que el sexo se volvió más casual, lo cual está buenísimo que así sea. El sexo está más disponible sin tanto mambo, pero que venga con responsabilidad. Sino se replica en el sexo un modelo de consumo: como se consumen productos se consumen cuerpos, y la idea es no dejar el terreno devastado al paso de uno. Ser más responsable con qué le pasa a la otra persona con la que estás compartiendo un momento. La sexualidad es muy frágil".

¿Esto se relaciona con el ghosting? "Sí. Hay mucha gente pasándola muy mal con eso". Pero diferenció dos cosas: "Primero, que se volvió masivo. Hoy es muy fácil levantar, le escribís a 20 personas en Instagram al mismo tiempo, tirás y tirás y del otro lado por ahí hay gente que recibe un bombardeo que por algún momento se vuelve medio abrumador. Entonces la gente, ante tanta insistencia, se corre y se borra".

Por otro lado, continuó, "tenés esto de que no sabemos cómo poner límites o expresarnos. Por ejemplo, a muchos les pasa que sienten que ya no quieren seguir haciendo terapia, pero no saben cómo cortar, entonces la siguen o la ghostean. Esto también se aplica a vínculos sexo/afectivos: no sabemos cómo decir 'no estoy para esto'. Entonces, nos borramos. Muy fácil borrarse, y así estamos. Entonces, yo me borro, no te enseño a vos cómo resolverlo, y es una cadena de gente que se va borrando. Cuando, si algo nos angustia a los seres humanos es la falta de respuesta, de un sentido. En el momento que nosotros encontramos el sentido a algo es mucho más fácil de procesarlo, es sanador. Entonces, yo propongo una mínima explicación, así no le dejamos al otro ese bache que rellena con sus fantasmas".

Es que "cuando alguien te ghostea, obviamente que te vas a hacer cargo vos, te baja la autoestima y te impacta negativamente en la búsqueda de una nueva relación". "Hay una falta de herramientas para cerrar vínculos. Por eso la propuesta es: veamos cómo empezamos a entrenarlo, de alguna manera".

La licenciada Cecilia Ce tiene 978 mil seguidores en Instagram, podés sumarte a su comunidad haciendo click acá y en este enlace podés escuchar la entrevista completa.