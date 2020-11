Los 5 errores que no debes cometer en tu primera cita

La primera cita siempre causa muchas emociones, además es la primera impresión que tu futura pareja se llevara de ti, por este motivo todo tiene que ser perfecto, no debe haber margen de error, tienes que controlar los nervios para que todo salga como lo soñaste. Pensando en tu bienestar amoroso hoy te indicamos cinco errores que no debes cometer en la primera cita.

No menciones a tu ex

Si tu idea es impactar en la primera cita evita mencionar a tu ex ¡dará a entender que no has superado el pasado! es necesario soltar para poder avanzar, tal vez no tienes tema de conversación, pero nombrar a tu ex te arruinara tu nueva historia de amor.

Evita las críticas

En todas las ocasiones la mujer quiere ser la protagonista y esta vez no es la excepción, por este motivo mayormente suelen ser ellas quienes tomen el control de la conversación, pero si por algún motivo el tema de conversación no es de tu agrado, es mejor no opines, ni corrijas, ninguna de las partes lo tomara bien, trata de evaluar y analizar a tu futura pareja.

No hablar de trabajo

Es muy común compartir anécdotas del trabajo, pero no cometas ese error, el cual es muy típico en la primera cita. Enfoca tu energía en disfrutar y hacer mágico el momento, muestra mayor interés por conocer las cosas que le gusten a tu futuro amor.

Evita hablar de más de la cuenta

Recuerda siempre, menos es más, evita mencionar historias íntimas o sucesos fuertes que te hayan acontecido, hay muchos temas de que hablar, pero tal vez hay cosas que debas reservar, de modo que si te arriesgas, soltarás todo en la primera cita.

Elige bien lo que te vas a poner

Causar una buena impresión en la primera cita, es ir marcando el territorio, es lograr que la persona que te gusta no deje de pensar en ti, es decir elige algo que te guste y mantén el equilibrio, no exageres al momento de arreglarte, ni tampoco lo descuides; usa el perfumen con moderación, así crearas una armonía en tu estilo.