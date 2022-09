Kim Kardashian recomendó un producto que deja la piel "de plástico"

La fashionista y modelo Kim Kardashian invitó a todas sus seguidoras a que prueben un producto de su marca que deja la piel de plástico. Es un exfoliante y en la imagen que publicó en su Instagram, muestra cómo ella se lo coloca. ¿La quieres ver?



El exfoliante que recomienda Kim Kardashian

La línea de productos de belleza de Kim Kardashian se trata, nada más y nada menos, que de una nueva era del cuidado de la piel. De forma eficaz, limpia y vegana, cada uno de sus productos asegura que es libre de crueldad y está respaldado por la ciencia.

SKKN se llama y muchas mujeres ya la siguen, como también consumen sus productos. Sin embargo, para quienes no tienen acceso a ella, la propia Kim cada tanto postea otros recursos de cómo hacer para que la piel se vea estupenda.

En este caso en particular, recomendó un producto que deja la piel de plástico. Es un exfoliante que se usa solo para el rostro. Asimismo, en todo momento, la Socialité siempre aclaró cómo son sus rutinas de belleza para que sean efectivos.

“En todo caso” ya aclaró que se podrían erradicar los exfoliantes (solo hay dos) que, dependiendo de la piel de cada una, no requieren un uso diario y por ello hizo esta recomendación.

Un exfoliante diseñado exclusivamente por expertos para ayudar a transformar la piel opaca en una tez suave, brillante, como si fuese de plástico. A través de una doble exfoliación mecánica y enzimática, este producto está formulado con granos extrafinos y suaves, para renovar y pulir a la vez el rostro. Cuesta $55 y la recarga se vende por $47.

SKKN: El tratamiento completo con todos sus productos

Sin embargo, al parecer, aunque esta vez recomendó y hasta mostró cómo se coloca ella este exfoliante, la clave de su nueva línea para el cuidado de la piel de SKKN by Kim tiene un total de 9 productos.

Entre ellos, están el limpiador, tónico, exfoliante, sérum de ácido hialurónico, sérum de vitamina C, crema facial, contorno de ojos, gotas de aceite y aceite de noche. Según sus declaraciones en una reciente entrevista para The New York Times: “Son todos obligatorios” y aclaró que no habría que pasar por alto ninguno de ellos.

Vale recordar que, en un inicio, Kim Kardashian entró en el mercado de la belleza y la cosmética. No obstante, ahora va por más en un formato elevado y sostenible. Por ello, es que sus recomendaciones exhaustivas son directamente al tema del cuidado de la piel. Kim Kardashian muestra el exfoliante que deja la piel de plástico - Fuente: @kimkardashian

El cuidado de la piel

Ahora, todo se centra en el cuidado de la piel. Kim Kardashian no considera que el coste de su rutina de 9 pasos sea excesivo: “Es un estatus extra” afirmó en la misma entrevista para The New York Times y agregó: “los productos que yo he usado hasta ahora tenían una composición similar y un coste muchísimo más elevado, por ponerte un ejemplo. Traté de obtener el estándar por el mejor precio posible”.

Así, es que ahora recomienda cada uno de sus productos por separado, para que todas las mujeres estén al alcance de ellos. ¿Te animas a comprarte un producto de su línea? Cuéntanos.

¡Atención! Esta información se publica a título informativo y de ninguna manera reemplaza la opinión de un profesional. Antes de aplicar cualquier producto sobre tu piel, consulta con tu dermatólogo/a de confianza.