El secreto de Lily Collins para lucir un cabello brillante y sano

La actriz de Emily in Paris, Lily Collins, reveló uno de sus secretos para lucir el cabello brillante y sano. Es una amante de la perfección y en sus looks favoritos se ve reflejado. Inspírate en lo que la famosa compartió para llevar tu melena perfecta.

Revelador secreto para el cabello brillante y sano

Ella mismo lo dijo: “Tu pelo puede hacer o deshacer un look”. Lily Collins está convencida de que el cabello puede ser un triste complemento si no está bien cuidado. Pocas personas conocen tan bien la importancia de mimarlo, tanto como lo hace ella fuera o arriba del escenario.

La hija del músico Phil Collins lleva siendo actriz desde que tenía sólo 2 años. Desde siempre, asegura que se toma muy en serio la dirección artística de su cabello. “El pelo aporta tanto carácter... a un personaje” confesó en una oportunidad mientras recordaba sus anteriores looks de la Met Gala.

Cada tanto deja boquiabiertos a muchos de sus seguidores con sus tips de belleza. En esta oportunidad, a través de sus redes sociales, compartió cuál es el producto que hay que usar y cómo para lucir un cabello brillante y sano.

Junto al video que publicó, escribió: “Nunca dejar que un buen día para el cabello quede sin documentar... ¡Prepárate conmigo usando el Triple Bond Complex de mi familia @livingproofinc! Como saben que aquí solo hablo de cosas que AMO absolutamente, pensé en guiarlos a través de mi rutina actual para que también puedan tener su cabello más fuerte, más saludable y más feliz...”

Lily Collins muestra el producto ideal para conseguir el cabello brilloso y sano - Fuente: Instagram @lilyjcollinsylivingproofinc

Cabello natural y ondulado: Planeó su look para su boda

La joven actriz no solo da tips para aprender a cuidar el cabello de forma correcta. También lo aplica en su vida constantemente. Incluso, cuando se casó, planeó todo el look teniendo en cuenta todos los factores. Al principio no estaba segura, hasta que se decidió por un look ‘más natural y ondulado’.

Lily Collins no quería que, en ese día tan importante, el viento o la necesidad de los retoques se interpusieran: ‘Quería que se viera toda mi cara, y la emoción y la alegría y todo eso”.

Asimismo, decidió añadir un moño bajo, que finalmente lo eligió como la mejor opción, porque le permitía que tanto el vestido como los accesorios (incluidos los broches que le regaló su madre) brillaran.

De esta manera, demuestra que no se le pasa ni un detalle. Esencialmente, la actriz ve al cabello como una extensión de la personalidad y de cómo cada uno se siente consigo mismo. Para quienes están con ganas de cambios, qué mejor que inspirarse en ella y sus sugerencias.

¿Te gustan sus looks? Cuéntanos.

Recuerda que toda la información que te damos es una guía por si tienes dudas. Si estás segura y cómoda con un corte de cabello que no cumple esta regla, ¡ya has dado en el blanco, sin recetas!