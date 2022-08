Tres trucos para evitar las puntas abiertas sin cortar el pelo

Si no te gustan las puntas abiertas, pero adoras el pelo largo ¡Esta nota es para ti! Sano, brillante y fuerte: Cómo lucir un cabello increíble, sin resignar su longitud en el intento.

¡Evita cortes innecesarios cuidando tu cabello y tratándolo con la rutina adecuada! Fuente. Elespanol.com

Pelo largo ¡y sano!

El cabello largo suele ser un plus. Muchas mujeres prefieren seguir usando la melena larga porque la sienten más seductora, adoran hacerse peinados y les parece que es parte de su look ¡Simplemente se niegan a cortarlo!

Sin embargo, para tener el pelo largo hace falta lucirlo sano, de lo contrario, el efecto del sensual del largo cabello tupido se disuelve pronto. Sanearlo con cortes es una opción de cuando en cuando pero ¿si queremos reparar puntas sin recurrir a las tijeras del estilista tan a menudo?

Evitar puntas abiertas: ¿Es posible sanear el cabello sin cortarlo?

¡Claro que sí! El cabello reseco, opaco y florecido o con puntas abiertas es más frecuente de lo que se cree. Ocurre porque la fibra capilar se rompe provocando una distorsión en la estructura del pelo. Suele darse en el extremo inferior del tallo capilar y puede deberse a cambios climáticos, falta de hidratación, genética, etc.

El daño se encuentra en la película protectora del cabello llamada cutícula formada por queratina.

Si nos gusta el cabello largo en especial debemos reducir al mínimo los procesos químicos o físicos vinculados al tratamiento de la melena como las decoloraciones, los tintes, las permanentes, el uso intensivo de las temperaturas (bucleras y secadores), alisados, la utilización de peines y cepillos de baja calidad que puedan quebrar el cabello, etc.

Pero si ya están abiertas esas puntas, te traemos tres trucos infalibles para repararlas y lucir un cabello entero, brillante y sin aspecto seco.

Tres trucos infalibles para evitar tijeras y sanear el pelo

1. Reparador o mascarillas para nutrir e hidratar. El mercado está repleto de opciones económicas y efectivas de productos que reparan y nutren la estructura capilar. El uso correcto es una vez por semana para sanear las puntas abiertas y el cabello seco, y si aún no tienes estos problemas, hacerlo igualmente cada 20 días. Si no te gustan ninguna opción comercial, puedes elaborar tu propia mascarilla casera capilar con aceite de coco que también puedes mezclar con una cucharada de piel y otra de aguacate o palta triturada. No enjuagues antes de los 20 minutos para que el cabello absorba los nutrientes adecuadamente.



2. Sérum capilar. Más allá de la rutina de limpieza y nutrición del cabello, siempre puedes terminar de arreglarlo con un sérum capilar que le de un plus de hidratación para terminar: existen varios en el mercado con diferentes funciones, basados en activos presentes en las semillas de lino, el extracto de aceite de argán o almendras como las mejores opciones.



3. Protector solar. No olvides proteger tu melena de factores climáticos, sobre todo de la exposición al sol. Este producto sirve para crear una película repelente de los rayos UV y es clave para proteger, no solo la fibra capilar y su estructura, sino también el interior, la pigmentación natural y el agua de las células que la conforman.

¿Te sirvieron estos consejos para combatir puntas abiertas sin cortarte el cabello?

Recuerda que toda la información que te damos es una guía por si tienes dudas. Si estás segura y cómoda con cómo arreglas tu cabello sin cumplir esta regla, ¡ya has dado en el blanco, sin recetas!