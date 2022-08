Cómo evitar la caída del pelo y lograr una melena saludable

La salud capilar es tan importante como todas las demás. Por esta razón, hablamos con Vanina Gegyszman, médica dermatóloga tricóloga, especialidad que estudia el cabello, sobre cómo tener un cabello sano y lo que hay que evitar para la caída del pelo.

Vanina explicó que, principalmente, lo que tenemos que entender es que mientras respiremos, vamos a tener caída de pelo porque forma parte del mismo recambio. Por ejemplo, ocurre el recambio de las células de la piel cada 28 días, pero nosotros normalmente no lo vemos y en el pelo también sucede pero lo vemos.

El pelo nos alerta de ciertos desequilibrios. Foto: Pinterest.

"Lo importante es entender y reconocer cuánto es lo que se nos suele caer a diario. Es necesario el autoconocimiento, es decir, uno ve cuánto pelo saca del cepillo y de repente empieza a notar que se cae un poco más, eso forma parte de ese conocerse a uno mismo. Esos son los signos que nos alertan, por eso es muy importante conocerse".

Las causas son múltiples:

Desequilibrios hormonales, como alteraciones tiroideas, síndrome metabólicos, entre otros.

Situaciones de estrés que aumentan el cortisol.

Puerperio.

Enfermedad autoinmune.

Cambio de alimentación.

Déficit nutricional y anemia.

Infecciones como el Covid.

Estos son algunos factores que afectan y modifican la salud del pelo.

Cómo evitar la caída del pelo:

Manteniendo un equilibrio y un estilo de vida saludable. Realizando controles anuales, determinando que mi cuerpo y mi salud estén sanos. Llevando hábitos diarios de cuidado de pelo, es decir, la forma en cómo trato a mi pelo, cómo lo desenredo y lo lavo, si uso a diario fuentes de calor (planchita y secador), la manera de teñirlo o decolorarlo. No cepillarlo de forma agresiva. Lavar e higienizar día por medio.

El cuidado diario es fundamental. Foto: Pinterest.

"No es lo mismo estar hablando de la salud de mi cuero cabelludo que de la fibra capilar. Porque en mi cuero cabelludo tengo el folículo piloso, que es de donde nace el pelo que es lo que me va a dar la salud a futuro de la fibra capilar. Si yo a esta última no la cuido, va a generar mayor quiebre".

"Es un mito que el pelo no hay que lavarlo todo los días porque hace mal. El lavado de pelo tiene que ser a diario, hay pelos que pueden espaciarse un día, pero la higiene del cuero cabelludo es fundamental para mantener el equilibrio de lo que se llama microbioma y eso disminuye todo lo que es la inflamación y previene lo que es caída de cabello y todo lo que es dermatitis seborreicas (caspas)", finalizó.

Estos fueron algunos tips a tener en cuenta para tener un cabello sano y evitar su caída.

¡Muchas gracias Vanina por compartir tu conocimiento!