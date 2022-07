Cómo lograr un maquillaje de día fácil y rápido

Florencia Raviolo es una reconocida maquilladora profesional y cosmetóloga. Nos contactamos con ella para que nos brinde tips y herramientas para poder lograr un maquillaje de día natural y lucir tu piel perfecta. ¡Estos son los tips a tener en cuenta!

“Las características más importantes para un make up de día es principalmente que sea natural y lo más práctico posible. Muchas veces nos complicamos en que son muchos pasos y terminamos sin maquillarnos por esta razón. Como lo indica su nombre, maquillaje de día significa que te lo aplicas para salir a la calle y realizar tus actividades en el día a día”, explicó Flor.

Lucir natural es el principal tip a tener en cuenta. Foto: Pinterest.

¿Cómo hacer para que quede perfecto y no volverse loca en el intento? Tips a continuación:

El paso más importante, aunque no lo creas, es la limpieza e hidratación de la piel. Esto va a hacer que el maquillaje de día no se agriete y te dure más tiempo. Soy fiel creyente de que no hace falta que inviertas mucho dinero en productos caros pero en que sí te des tu tiempo en cumplir con la rutina, que te regales unos minutos del día para vos y vas a ver cómo se logran los resultados.

Luego de haberte hidratado la piel, arrancamos con las correcciones, algo rápido, ojeras y algún que otro granito. Aplicamos el corrector y con el dedo lo terminamos de fundir.

Después, un poco de base para unificar el tono de la piel. Como siempre les digo, no hacen falta kilos de base, con una gota alcanza. A mi, particularmente, me gusta aplicarlo con brocha, pero hoy en día vienen muchas formas para aplicarla.

Si te gusta usar sombra, utiliza una de tono marrón para unificar el párpado y darle un poco más de intensidad a la mirada.

Antes de terminar, aplicamos la máscara de pestañas de tu preferencia. Hay miles en el mercado, de diferentes colores y aplicaciones.

Y por último, agrégale labial, bálsamo, lo que prefieras y ¡ya estás lista para salir a la calle!

La mascara de pestañas es esencial. Foto: Pinterest.

Estos fueron algunos pasos a seguir para lograr un maquillaje de día perfecto. ¡Esperamos que te hayan servido los tips!

¡Muchas gracias Flor por compartir tu conocimiento y por tu buena onda!

Clickea aquí para conocer su trabajo.

Atención: Antes de utilizar un producto en tu piel, lee su etiqueta y su fecha de vencimiento.