El truco casero para fortalecer las uñas quebradizas

¿Uñas quebradizas? ¡No hay problema! Aunque sea algo común, que puede parecer difícil de revertir, seguro aún no has probado este remedio tan eficaz como natural para tratarlas ¡Limón!

¿Por qué se debilitan las uñas?

Verlas sanas y fuertes es cuestión de cuidados sencillos con ingredientes que tienes en tu casa ¡prueba este fortalecedor de uñas casero! Fuente. Panorama

En general las uñas se vuelven quebradizas cuando están secas y débiles. Esto puede ser por muchos motivos. La mala alimentación suele ser la causa más frecuente, junto con la mala hidratación, cuidado y limpieza.

También existen causas como estrés, hipotiroidismo, envejecimiento, infecciones por hongos, contacto con sustancias abrasivas, diabetes, osteoporosis, problemas hepáticos, renales o psoriasis. Si bien en algunos casos habrá que ir más a fondo con las causas, los fortalecedores de uña son de gran ayuda y alivio para quienes tienen esta problemática.

Muchas veces, no hemos probado nada más que dejar de esmaltarse para que descansen y esto no resulta suficiente.

La solución definitiva para fortalecer tus uñas

Las manos jóvenes y las uñas cuidadas, sanas y fuertes son deseo de todas pero ¿es tan simple como desearlo? ¡Claro que no!

Lucir las uñas conlleva detrás algunos cuidados importantes que las mantienen limpias, sanas y si quieres, limadas y esmaltadas, por supuesto.

Para colaborar a que se vean increíbles, te acercamos este truco casero con limón que colaborará a que puedas sentirlas menos quebradizas y te den muchas ganas de hacer nail art al verlas tan lisas y hermosas.

¿Comenzamos?

Con productos simples que tienes en la cocina, como el aceite y el limón, puedes preparar este fortalecedor de uñas que es casi mágico ¡los resultados se ven desde la primera aplicación!

Ingredientes:

½ limón exprimido

exprimido 3 cucharadas de aceite de oliva

Preparación:

Para comenzar, calienta el aceite de oliva en un jarro en la hornalla y añade el jugo de limón . Mezcla hasta que se unan las dos sustancias y puedas apreciar una solución homogénea.

. Mezcla hasta que se unan las dos sustancias y puedas apreciar una solución homogénea. Con las manos limpias y las uñas ligeramente limadas, aplica la solución con ayuda de un algodón y deja actuar por 30 minutos. Luego, retira con una toalla húmeda o un disco de algodón con agua. Para notar resultados sorprendentes, repite el procedimiento 3 veces por semana hasta que las sientas sanas, fuertes y hermosas.

¿Por qué ayuda el limón a mis uñas?

La respuesta es simple: este cítrico rico en vitamina C es perfecto para detener la descamación y otorgar de forma directa a la capa superior esta vitamina tan importante para producir colágeno.



Su función es clave para formar cartílagos, colágeno, músculo y vasos sanguíneos. Por eso, el ácido ascórbico (la vitamina C) no puede faltar en esa zona si tienes las uñas quebradizas ¡su falta podría ser la causa!



Entre tanto, el aceite de oliva virgen extra posee antioxidantes que nutren, otorgan firmeza y consistencia a la uña, para una mano con dedos más elegantes.

¿Conocías este dato para fortalecer tus manos? Son clave para lucir cualquier look, así que prepárate para estar sana y bien nutrida ¡hasta las uñas!

¡Atención! Esta información se publica a título informativo y de ninguna manera reemplaza la opinión de un profesional. Antes de aplicar cualquier producto sobre tu piel, consulta con tu dermatólogo/a de confianza.