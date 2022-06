La manicura que triunfará en otoño-invierno

La manicura es un tratamiento para el cuidado y el embellecimiento de las uñas y las manos. En los últimos años, la decoración y el cuidado de uñas han ganado terreno para sumarle un extra a nuestro look. Convirtiéndose casi en un accesorio más. Por eso hoy veremos la tendencia de la temporada otoño-invierno.

Con la llegada del frío, las tendencias se renuevan y la manicura no se queda atrás.

Manicura tendencias otoño-invierno. Foto: Pinterest.

En comparación al año pasado, donde predominaban los colores más tierra y sobrios, este 2022 los colores energizantes son tendencia. Tonalidades en naranja, azul, rojo vivo y verde botella son las que debes llevar en tu manicura sí o sí.

Si quieres apuntarte a la tendencia, lo ideal es que lleves las uñas largas. Las formas cuadradas, almendradas y ovaladas son el must have de este invierno. ¡Esto no quiere decir que no puedas llevar uñas cortas, obvio, pues los clásicos siempre van bien!

Francesita reversionada. Foto: Pinterest.

En cuanto a diseño, la francesita se reversionó con efecto marmol en diferentes colores. Además, se sumó el strass como el SÍ de la temporada otoño invierno. Las uñas abstractas y en colores, también, se verán fuertemente. Y por último, las “Milky Nails” que se logran dejando un tono blanquecino con un acabado brillante y que dan un aspecto de uñas finas y cuidadas.

Las milky nails reivindican lo clásico.

¡Las uñas clásicas conviven con las nuevas reversiones más jugadas!

Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!