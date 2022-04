El perfume favorito de Salma Hayek, disponible a bajo precio

Salma Hayek enamora con su perfume tanto como su mirada, su encanto e histrionismo. Los que la conocen dicen que la actriz mexicana se caracteriza por siempre oler exquisitamente y jamás olvidar este accesorio invisible tan femenino y atractivo: la fragancia en la piel.



Salma jamás olvida perfumarse en lugares estratégicos. Fuente. Vogue

Salma Hayek: el perfume favorito de la estrella de “Eternals“

El detalle del perfume favorito de Salma Hayek. Fuente. Amazon

La actriz y productora mexicana exitosa en el mundo adora la moda, las rutinas de belleza y los trucos para sentirse plena y hermosa. Por supuesto, los aromas no son la excepción y en más de una oportunidad ha revelado que los ama.

Nunca olvida colocarse unas gotas en las muñecas, detrás de las orejas, el escote y a veces ¡detrás de las rodillas!

Y es que esas zonas son un poco más cálidas y hacen que la fragancia se libere a lo largo de todo el día y dure más.

En cuanto a sus perfumes favoritos, Salma Hayek ha dicho que no puede elegir uno solo y que los usa “por épocas“. Ahora mismo y luego el estreno de "Eternals" declaró en una entrevista para la revista Vogue que varía los aromas de acuerdo a su estado de ánimo y claro, la ocasión.

Así, contó que uno de sus predilectos es el perfume llamado “Knot“ de Bottega Veneta, pero que solo lo usa para eventos de lujo, fiestas y encuentros especiales. Se trata de una fragancia fresca, elegante compuesta por un bouquet de flores aromáticas que evoca la costa italiana.

El valor de esta fragancia es de 68 dólares y se consigue por Amazon sin problemas.

No obstante, Salma Hayek tiene otro predilecto: el aroma For Her de Narciso Rodríguez. También fácil de conseguir a unos 27,95 dólares, es un perfume para una ocasión más íntima y sensual como una cita romántica.

Su segundo favorito es una opción más sensual y dulzona. Fuente. Amazon

Sus notas de salida son flor de naranjo africano, olivo oloroso, bergamota. Sus notas centrales son ámbar y almizcle y sus notas de fondo o salida son vainilla, vetiver y pachuli. Más perenne y dulce, la diva veracruzana recurre a esta fragancia para sentirse una femme fatale.

Lo llamativo es que ambas opciones son relativamente accesibles, cuando muchas de las celebridades usan perfumes de marcas boutique y alta perfumería.

Y tú, ¿Qué esperas para ir por los perfumes favoritos de Salma Hayek y oler como ella?