Los tres peinados de Jennifer Lopez ideales para lucir en fiestas

Jennifer Lopez es una de las personas más seguidas en las redes sociales, no solamente por su trabajo, sino porque es una inspiración en cuanto a la moda. Muchos están pendientes de sus outfits y las nuevas tendencias que utiliza, pero, a la cantante también le gusta jugar con su pelo y se hace varios peinados para inspirar a los fanáticos.

A los 52 años, la Diva del Bronx luce sensacional gracias a su rutina de ejercicios y la buena alimentación. Siempre apuesta a looks sensuales que dejan ver el contorno de su figura, pero también es adicta a la moda como deja ver en todas sus publicaciones en Instagram.

Según estimaciones de Celebrity Networth, su fortuna es de aproximadamente $400 millones de dólares por lo que puede darse todos los lujos. Sin embargo, no gasta únicamente en prendas, accesorios, joyas, viajes y propiedades, entre otras cosas, sino que invierte mucho tiempo y dinero en su cabello.

Tres peinados de Jennifer Lopez:

Cola alta: muy juvenil

Jennifer Lopez apuesta por looks elegantes y sofisticados sin perder la jovialidad. La cola alta no solo logra este efecto, sino que es ideal para quienes no quieren que el cabello sea protagonista y dejar los hombros al descubierto para lucir más sensual.

Jennifer Lopez tiene casi 200 millones de seguidores. Fuente: Instagram @jlo.

Realizar este peinado en casa es muy fácil, solo se necesita un fijador y un peine: el primer paso es hacer una cola alta acompañada con un peine de dientes finos e ir rociando con el fijador para que los pelos rebeldes queden bien sujetos. Luego, colocar la goma y listo, peinar las puntas para que queden lacias.

Suelto y con ondas

Es la marca registrada de Jennifer Lopez y, cada vez que lo lleva así, se puede ver lo sano y brilloso que lo tiene. Para lograr este efecto, hay que separar mechones grandes para luego enrollarlos de a uno en la planchita y se debe girar sobre sí misma, mientras que se desliza lentamente hacia abajo, hasta llegar a las puntas. Rociar con un fijador.

En el estreno de su última película. Fuente: Instagram @jlo.

Rodete: siempre cómodo

Si hay algo que caracteriza el rodete es que es cómodo y perfecto para un look de noche. Para que quede como el de Jennifer Lopez, primero se debe separar unos mechones de la cara (a gusto personal) y hacer como una cola alta con una goma. Luego, envolver la cola sobre la goma y sujetar con clips para que queden invisibles.

Un cómodo rodete. Fuente: Instagram @jlo.

Los peinados de la intérprete de “Let’s Get Loud” son muy sencillos y fáciles de hacer en casa, solo se debe contar con los accesorios adecuados. Actualmente, la artista tiene unas iluminaciones rubias que son ideales para las mujeres que quieren lucir un rostro más juvenil.



¿Cuál te gustaría lucir en una fiesta?