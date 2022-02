La minifalda negra de Jennifer Lopez ideal para cualquier ocasión

Jennifer Lopez enloquece a todos sus seguidores con looks que comparte en las redes sociales, con los que no solamente da clases de estilo sino que demuestra el cuerpo tonificado que tiene a los 52 años. A la artista le encanta mostrar sus espectaculares piernas como lo hizo con una minifalda negra ideal para cualquier ocasión.

Para un evento, la Diva del Bronx eligió una minifalda negra de Valentino con unos volados que le dio una característica muy chic. El look lo combinó con unos zapatos stilettos, una blusa transparente blanca y negra a rayas que tiene unas cintas que ajustan la prenda en los puños y en el cuello.

La minifalda de volados de JLo.

No es la única vez que Jennifer Lopez apostó por una minifalda negra, ya que es un clásico que no pasa de moda. En otra oportunidad lució un look muy ejecutivo que completó con un blazer ajustado a la cintura con un cinturón y un impresionante escote que dejó ver mucha piel.

Un look ejecutivo perfecto.

Jennifer Lopez: embajadora

Con casi 200 millones de seguidores en las redes sociales y décadas de trayectoria, Jennifer Lopez es una de las artistas más exitosas de todos los tiempos. Además, inspira glamour e incentiva a sus fanáticos a llevar una vida saludable como ella lo demuestra todo el tiempo con sus ejercicios.

No es de sorprender que todas las marcas quieran vestirla o contratarla, por ello Coach no perdió la oportunidad de presumir su rostro en sus campañas publicitarias. A principios del 2022, la cantante y la marca estadounidense comenzaron con una sesión de fotografías que más tarde publicaron en Instagram.

En una de ellas se ve a JLo con un conjunto deportivo rosa que deja al descubierto su abdomen tonificado y es ideal para el street style. En otra publicación mostró un total denim, incluso con una gorra, en la que ostentó un espectacular bolso blanco. La neoyorkina es sinónimo de moda y lo sabe mejor que nadie.