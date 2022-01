Por qué los sérums son el mejor tratamiento contra las arrugas

Los sérums son productos que pasaron de ser lujosos a ser súper accesibles y estar en cada neceser de belleza de una mujer. Hoy hablaremos de por qué su uso puede ayudarnos a disminuir las arrugas.

Básicamente, la palabra sérum proviene del latín y significa suero que en este caso tiene el doble de concentración de activos que cualquier crema. Lo que la hace es penetrar más rápido en la piel lo que significa mayor cantidad de cambios en menor cantidad de tiempo. Aunque es más caro que una crema, utilizarás solo dos gotas por la mañana y dos por la noche lo que hará que tu producto dure meses y gastes menos dinero.

Los sérums pueden combatir arrugas, manchas, acné, entre otros. Foto: Bovens.

¿Cómo se usa? Antes de cualquier otro producto que uses en la mañana y en la noche antes de irte a dormir. Si vas a aplicar humectante o crema, el sérum debe ser lo primero que apliques y además añadir fotoprotector +50 antes de salir a la calle, ya que si no lo haces el sérum no cumplirá con sus funciones saludables para la piel.

¡Recuerda! Aplica el sérum antes que todos los demás productos. Foto: S Moda.

Existen miles de tipos de sérums pero si quieres combatir las arrugas deberás ir por aquellos que contengan epiderfil que está formado por ácido hialurónico, uno de los grandes activos que puede ayudarte a restarte años si lo usas diariamente.

Los sérums con retinol también son recomendados para aquellas que quieran disminuir o enlentecer el proceso de aparición de arrugas.

Retinol o ácido hialurónico: los activos indispensables que necesitas en tu sérum. Foto: Clara.

El sérum que elijas dependerá directamente de tu tipo de piel: seca, mixta o grasa. Si tienes piel grasa, por ejemplo, lo que más te resultará será el sérum comedogénico que exfolia, purifica y no tiene consistencia de aceite que puede engrasar aún más nuestra piel. Si quieres tratar una piel con manchas, necesitarás un sérum que contenga ácido azelaico, ácido kójico o extractos naturales de vegetales.

Los sérums han venido para cambiar la forma de tratar nuestra piel de una manera rápida, fácil y segura. ¿Tienes un sérum que te acompañe todos los días?

Antes de finalizar, queremos hacer hincapié en que las arrugas son propias del paso del tiempo y que no debes obsesionarte por que desaparezcan por completo. ¡Amigate con ellas, que demuestran todo lo que has vivido!

* Antes de usar cualquier producto sobre tu piel, te recomendamos visitar y consultar a tu dermatólogo/a de confianza para que juntos puedan decidir qué es lo mejor para ti.