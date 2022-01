Ángela Aguilar tiene el pelo suave y brilloso gracias a este producto

Ángela Aguilar es una de las referentes de la música regional mexicana y, gracias a su éxito, se convirtió en una influencer con más de 7 millones de seguidores en las redes sociales. Su buen gusto para vestirse y consejos de belleza son muy populares entre los más jóvenes y, en varias oportunidades, contó los trucos para cuidar su pelo.

Es muy común ver a la hija de Pepe Aguilar con el pelo lacio y por arriba de los hombros, pero lo que llama la atención es que siempre lo tiene brillante. Según ha revelado la cantante en varias oportunidades, para lograrlo reemplaza la crema enjuague por baños de crema y así lo tiene nutrido todos los días.

Cabe destacar que una de las grandes ayudas que tiene es que su pelo no está teñido y, al tenerlo natural, conserva su suavidad y belleza. Para las personas que sí utilizan productos químicos, planchita o secador pueden optar por un baño de crema que esté dirigido a personas con el cabello dañado.

Ángela Aguilar reveló su rutina de skincare. Fuente: Instagram @angela_aguilar

La rutina de belleza de Ángela Aguilar

A sus 18 años, Ángela Aguilar cuida su piel principalmente luego de sus shows o recitales ya que utiliza mucho maquillaje. En una entrevista que dio para la revista Vogue reveló que, su primer paso, es el limpiador facial Golden Cleanser de Keys Soulcare, que lo aplica en seco con movimientos circulares y luego lo retira con agua fría.

"Voy a aplicar mi tonificador que ayuda a que mi piel se sienta fresca y mis poros se hagan más chiquitos", explicó en el video al decir cuál era el segundo paso. Posteriormente, aplica unas tres gotas de sérum de ácido hialurónico y su preferido es el L'Oréal Revitalift, un producto económico y accesible para todos que se vende en farmacias.

Si bien es muy joven y aún no necesita cremas antiage, la artista utiliza productos para el contorno de ojos porque con la cantidad de trabajo que tiene no duerme bien. "Comienzo a verme como un panda y no me gusta verme como un panda", bromeó sobre sus ojeras y para solucionarlo usa productos específicos por toda la zona.

Finalmente, sella todos los pasos con una crema hidratante y antes de dormir coloca una mascarilla en sus labios. Ángela Aguilar le pidió a todos sus seguidores que no se olviden del protector solar durante el día, ya que esto previene las arrugas, las manchas y el cáncer de piel.

¿Qué otros trucos conoces para cuidar el pelo?

*¡Atención! Esta información se publica a título informativo y de ninguna manera reemplaza la opinión de un profesional. Antes de aplicar cualquier producto sobre tu piel o cuero cabelludo, consulta con tu dermatólogo/a de confianza.