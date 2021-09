Dile adiós a las arrugas con la crema de contorno de ojos ideal para mujeres mayores de 50 años

¿Decirle adiós a las arrugas? Aunque parece un sueño imposible, con esta crema de contorno de ojos ideal para mujeres de 50 años lo lograrás.

¿Qué debe tener una crema facial para el contorno de ojos cuando ya pasaste los 50?

Los ojos son, sin duda, la ventana al alma. Se nos ve la alegría, el cansancio, la calma, los nervios. Y es por eso que debe ser un área de cuidado, central en nuestra rutina de belleza.

Para las mujeres mayores de 50 años, es más delicada aún, ya que es la más fina de todo el rostro, junto con la piel de los labios, y por tanto es la que más se reduce, opaca y agrieta.

¿Te sientes identificada? Pues bien: hay factores inevitables, como el paso del tiempo, que sólo pueden retrasarse un poco con las cremas indicadas, pero actualmente, en el segmento de las cremas de contorno de ojos existen algunos productos con alta tecnología, excelente proporción de activos y altísima capacidad de penetrar en las capas profundas de la piel que pueden ¡corregir arrugas!

No se trata de una simple crema facial antiarrugas. Los surcos no desaparecerán por arte de magia. Allí estarán si han aparecido pero si hidratamos la piel lo suficiente y así la mantenemos serán mucho menos visibles a la vista, se profundizarán menos y no se agravarán.



Es decir, lo más importante que debe tener el contorno de ojos es hidratación. Los activos que lleven más agua a los tejidos y sean capaces de retenerla serán los más adecuados para tratar el área.

Chau a las arrugas gracias a la ultra hidratación de esta crema contorno de ojos

El más poderoso del mercado. Fuente. Vogue

Conocido como una de las cremas de contorno de ojos más revolucionarias de España por la revista especializada Vogue, el Moisture Surge Eye de Clinique se caracteriza por ser el más hidratante de su tipo.

A veces, la solución a las líneas de expresión no está en la cirugía ni en las inyecciones que restan expresividad al rostro y envejecen también en otro sentido. Conservar las expresiones y tener la piel saludable puede acercarse más con tu manera de pensar y vivir. Entonces este contorno de ojos es ideal para ti.

El secreto de esta crema facial para el contorno de ojos es que se encuentra en su gama de protección y nutrición facial Moisture Surge. Está especialmente formulada para la zona y es una opción ideal para mujeres mayores de 50 años con necesidad de mantener la zona protegida e hidratada por más de 96 horas, sin pensar en retocarse ni en el efecto más reducido de las demás, que dejan la piel reseca a las 6 horas aproximadamente. Así es la fórmula más duradera del mercado.

Adiós ojeras, patas de gallo y comisuras, hola al contorno de ojos más poderoso de la industria

Una sustancia específica para el contorno de ojos que dura hasta 96 horas. Fuente. Vogue

Por la cualidad de la extra duración es apto para tratar ojeras marcadas, patas de gallo, las líneas que se forman en el entrecejo y su causa más común: la falta de hidratación.

Esta crema facial para el contorno de ojos trata también los efectos de la falta de sueño, el rostro opaco y devuelve la luminosidad perdida.

En cuanto a la elasticidad, la zona del contorno de ojos es la que más presenta resequedad a lo largo de los años, con los consecuentes signos de envejecimiento y por ello, el efecto antiaging de esta crema facial resulta invaluable, porque actúa mucho más tiempo que las demás.

Su penetración es casi perfecta gracias a su textura de agua gel ultraligera. En su composición contamos con esferas lípidas encapsuladas, que hasta pueden verse a través de su envase transparente en una presentación tan delicada como la zona a tratar.

Con vitaminas C y E, ambos antioxidantes, en conjunto componen una fórmula imbatible. La composición apunta a retener la hidratación en la piel, tanto en las capas superficiales como en las capas profundas. Rellena, tensa y alisa la zona del contorno en base a sus lípidos, péptidos, niacinamida y el extracto de microalgas verdes, la estrella del producto aunque también hay que destacar que el pepino y el té verde colaboran a eliminar los rastros de cansancio en la zona.

La mejor forma de aplicarla es con pequeños golpecitos suaves para ayudar a que las gotas de producto penetren bien.

Una joya entre los contornos de ojos ¿Lo conocías?