Cinco ideas para tener el pelo como Jennifer López

A sus 52 años, Jennifer López es una referente para muchas mujeres que admiran su estilo. Ella es muy fashionista, siempre está en todos los detalles y nada de su look es al azar. Incluso en las propuestas más frescas y naturales.

El pelo es un elemento clave en su look y de acuerdo a cómo lo peina, puede sumar un toque sexy, juvenil o chic a su outfit. Matías Meza, peinador creativo de Vip peluquerías, nos comparte cinco ideas distintas que la diva latina utiliza para su pelo. Perfectas para inspirarse y llevarlas con actitud.

Semi recogido natural

La opción del semirecogido natural, muy juvenil.

“Es un peinado súper descontracturado, muy sencillo. Es perfecto para cualquier momento del día. Le suma frescura y un toque juvenil a cualquier look”.

Cola alta

La cola alta y bien tirante le aporta un toque chic a cualquier look. Fuente: Instagram.

“Este es un recogido super elegante. Se hace con el pelo bien tirante. Es un peinado ideal para una ocasión especial”, explica el peinador creativo de Vip. Como deja al descubierto la cara, permite lucir y darle protagonismo al make up de los ojos. Es bueno para darle un toque chic y sexy a la vez.

Apuesta al movimiento

Para Jennifer Lopez el pelo es un accesorio más. Fuente: Instagram.

Esta forma de llevar el pelo es sin dudas uno de los sellos del estilo de la diosa Jennifer López y tal vez con el que más se la identifica. Es fresco y sexy a la vez. “Este es un peinado con movimiento, super natural, super fresco. Despegado de raíz, con mucho, pero mucho volumen. Se puede usar todo el día”, asegura Meza.

Recogido con mechas sueltas

El recogido con mechas sueltas es muy sentador para el día o la noche.Fuente: Instagram.

“Este recogido es super natural, es muy original. Es descontracturado, con unas mechas adelante”,explica el peinador.

Uno de los tips para lograr este look de pelo es armar un rodete no demasiado tirante en la zona baja de la cabeza. Y dejar sueltas unas mechas delante. ¿La ventaja de esta forma de llevar el pelo? Es un peinado fácil y rápido de hacer. Además es una herramienta “quita años” que rejuvenece cualquier look.

Ultra lacio

Pelo ultra lacio, para un look muy sofisticado. Foto: Instagram.

“Muy sutil, muy fino. El pelo lacio siempre aporta un toque muy elegante”, comenta Meza. Este look ultra lacio se logra con planchita. Fue el elegido de Jennifer López para la última campaña que hizo para la marca Coach de Nueva York. Sin dudas este peinado le aporta un look sofisticado a la propuesta.