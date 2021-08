La crema facial ligera y de rápida absorción ideal para mujeres mayores de 50

La crema facial ligera y de rápida absorción perfecta para cuidar pieles de mujeres mayores de 50 años, existe. La crema pertenece a la familia de productos cosméticos lanzados por la reconocida maquilladora Charlotte Tilbury.

Es un hecho, además, que Salma Hayek, Kim Kardashian, Amal Clooney, Penélope Cruz y Olivia Palermo entre otras celebridades e influencers la eligen ya que se adapta a muchos estilos: cubre las necesidades de pieles maduras a la vez que protege y previene pieles más jóvenes.



La fórmula está patentada con un nombre de fantasía para un conjunto de péptidos para poder mantener en secreto los lujosos y exclusivos ingredientes. Fuente. Telva. 123 KB View full-size Download

Charlotte Tilbury maquilla a estrellas, divas y figuras públicas. Conoce sus pieles, sus problemáticas y sabe que si una piel no está saludable jamás va a tener buenos resultados bajo sus brochas y pinceles, por muy excelsos que sean. De modo que se propuso crear la crema facial más perfecta de todos los tiempos. y lo logró.

La crema facial de mejor absorción y más efectividad vista jamás

Una piel saludable y linda es el primer paso para un buen maquillaje y por ello la make up artist creó una línea de productos cosméticos propios entre los que se destaca, claro, su producto estrella: la Charlotte's Magic Cream.

Esta crema de día posee una fórmula que no es conocida en su totalidad, ya que tiene su lógico secreto comercial que vuelve loco a todo Hollywood.

Es una crema liviana de tratamiento de rutina diaria que llama la atención porque los resultados se ven desde la primera aplicación.

Por supuesto, está presente siempre en los backstage de las pasarelas más famosas de Europa y claro, de las alfombras rojas también.

Charlotte Tilbury la usa antes de cada maquillaje que va a realizar y a juzgar por los resultados que vemos después en las celebridades: es increíblemente efectiva.

La mágica composición de la crema facial tiene un extracto interesante en porcentaje total de células madre Daphne. También posee retinol de liberación sostenida y algas rojas de Marigel. Estos ingredientes funcionan en conjunto para iluminar, hidratar, combatir signos del envejecimiento y restablecer funciones perdidas a la piel del rostro.

Además contiene un complejo de péptidos que estimulan la síntesis natural de colágeno y elastina: una función que la piel del rostro pierde desde los 30 a los 50 años.

Este complejo de péptidos de la crema facial ideal para mujeres mayores se llama BioNymph y es altamente efectivo para reducir el aspecto de las arrugas tanto profundas como finas líneas de expresión.

Además, devuelven la luz al rostro, quitan el gesto de cansancio y el tono apagado y opaco que a veces tienen las pieles que metabólicamente no están funcionando a un ritmo saludable a causa de este proceso de ralentización que se da con el paso del tiempo.

En la cuenta oficial de la maquilladora posa con la piel recién maquillada de la bellísima Kim Kardashian cuyo rostro irradia luz y se ve ¡inmaculado!

Como plus deshincha: acaba con el efecto de cara inflamada con el que cientos de veces despertamos cuando no dormimos bien, estamos estresadas o retenemos líquido.

¿Lo mejor? Esta crema facial ligera y de fácil absorción funciona como preventiva y tratante a la vez, con la misma potencia en resultados visibles desde el primer día.

¿Una estadística demoledora sobre esta crema de las mil maravillas? Aunque no es económica y sólo se consigue por la página web de Sephora, el 90% de las mujeres mayores de 50 años que la probaron no usarían otra crema que no fuera esa de nuevo en su piel ¡impresionante!