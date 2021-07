Cómo hacer tu propio sérum contra las arrugas: casero, natural y sin inyecciones

Hacer un sérum casero anti edad es más simple de lo que puedes imaginar. En pocos pasos tendrás un producto cosmético que gracias a su mayor concentración de activos que las cremas es tan beneficioso para llevar nutrientes a la piel, hidratar, combatir arrugas y devolver la luminosidad perdida de un rostro fatigado.

El secreto de los sérums es que penetran más rápido y mejor en nuestra piel. Seguramente habrás visto en perfumerías o supermercados este producto, un clásico de la cosmética moderna que colabora en la rutina de cuidados diarios pero ¿sabías que se puede fabricar en casa?

Cómo preparar un suero anti age en casa

Tu sérum casero será, además de eficaz, económico, práctico y a la medida de tu piel. Lo mejor es que el sérum estará hecho sin químicos, conservantes ni emolientes y será tan natural como seguro.

Se preparan a base de aceites esenciales que puedes conseguir en cualquier casa de herboristería, dietética, farmacia u otras tiendas de tu barrio.

¿Comenzamos?

Para la base se necesita un frasco de vidrio con gotero para almacenar el sérum. Los de colores oscuros son los que mejor conservan los activos que luego pondremos dentro.

El siguiente paso es pensar en lo que necesita tu piel: vitamina C o E, hidratación, etc. Una excelente opción que cubre con las necesidades básicas de casi cualquier piel es combinar el aceite de vitamina C o E, el aceite de argán y el aceite esencial de limón.

Prioriza el activo de rosas si se trata de pieles más jóvenes, en el caso de pieles maduras se recomienda el argán.

Vamos con la preparación de uno básico para pieles maduras, pero hay que tener en cuenta que los ingredientes activos pueden reemplazarse según la necesidad personal de tu piel.

Suero casero anti age para pieles maduras

Un gran beneficio del suero casero es que está hecho sin químicos, conservantes ni emolientes y será tan natural como seguro.

Fuente. Mejor con salud

El sérum cumplirá la función de anti manchas y anti imperfecciones, pero será fundamentalmente antienvejecimiento.

Es ideal para rostros de más de 40 años, ya que el uso regular de aceite de argán reduce arrugas y líneas de expresión gracias a su inmenso poder de hidratación. Además, aumenta la elasticidad de la piel.

Preparación:

En un frasco con gotero verter una cucharada grande de aceite de argán, 2 cucharaditas más pequeñas de aceite de vitamina E, 3 gotitas de aceite esencial de limón, se agita para mezclar y ya lo tienes.

Aplicación:

Se usa todas las noches luego de limpiar y nutrir la piel del rostro con la crema facial hidratante que usas regularmente. El aceite de argán es el ingrediente final que dará el efecto lifting inmediato y con el uso frecuente llegará a unificar el tono de la piel, eliminando las manchas sean causadas por el sol o producto del envejecimiento de la piel.

Recuerda que el sérum casero anti age dura entre 7 y 10 días y lo mejor es conservarlo en la puerta de la heladera.

Los resultados son sencillamente increíbles. Económico, práctico y efectivo este sérum anti arrugas casero es todo un hallazgo ¡Comparte con tus amigas este gran tip!