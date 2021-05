¿Cuánto tiempo debes esperar para lavar el cabello después de un tono sobre tono?

La respuesta a la pregunta acerca de cómo y cuándo proceder con el lavado normal del pelo luego de haberlo teñido es simple y no lo es, al mismo tiempo. Siempre hay que mantener el cabello limpio pero para conservar la tintura es preciso tener en cuenta algunas cuestiones.

Lavado del pelo teñido: antes, durante y después

Algo que no todos saben es que no conviene lavar el pelo antes de teñirlo. El cabello debe estar limpio, pero no recién lavado. Excepto que utilices productos de acabado después del champú, en cuyo caso conviene quitarlos, no es necesario que vuelvas a lavarlo si lo tienes limpio.

No es un paso previo necesario ni se verán óptimos resultados por que lo laves inmediatamente antes de teñirlo. Por supuesto, en el caso de llevar mascarilla, gomina, gel sin enjuagar, sí será útil. Esto hará que su estructura se exponga y el pigmento de la tintura se absorba correctamente.

En resumen, para teñir el cabello sólo es necesario que el pelo esté limpio pero no es imprescindible lavarlo justo antes de la aplicación de la tintura.

Otro punto importante es que algunas marcas requieren cabello húmedo para ser aplicadas y otras no. Pero, en todo caso, se puede humedecer con un spray con agua limpia sin ningún otro producto y ¡voilá!

En algunos tintes, la aplicación sobre el cabello húmedo da un resultado más sutil y natural, por ello es importante respetarlo cuando se indica como característica del producto seleccionado para colorear el pelo.

Fuente. Allthingshair.com

La frecuencia es clave: lavado del cabello luego del tinte

En cuanto al lavado después del tinte hay una serie de consideraciones a tener en cuenta. Para lucir siempre el color al máximo y no “lavarlo“ o “aguachentar el color“ pronto, conviene no lavar el cabello a diario. Día por medio es la frecuencia exacta y luego de las primeras 48/72 horas de aplicada la tintura es el tiempo adecuado.

También es válido utilizar champús potenciadores del tono elegido, protectores del pigmento y óptimo, con protección de los rayos UV. Además, existe la opción menos conocida de alternar con un champú en seco.

Éste es una gran alternativa para evitar decolorar el pelo y a la vez mantenerlo limpio. Elimina grasas, limpia en profundidad el cuero cabelludo y el sebo que produce, además de otorgar soltura, frescura y mantener vivo la viveza del color por más tiempo.

Si eliges lavarlo con agua, que sea siempre agua fresca. El agua demasiado caliente actúa contra la conservación del pigmento. Tampoco habrá que frotar más de la cuenta.

En síntesis, si lavas el cabello antes de las 48 horas luego de teñirlo, las cutículas capilares no serán capaces de retener el pigmento de forma adecuada. Intenta lavarte el pelo al menos 48/72 horas después para no atenuar la tintura y disfrutar de lucir un color vibrante y duradero por más tiempo.