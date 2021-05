¿Bótox o ácido hialurónico? Dos opciones para hacerle frente al paso del tiempo

El ácido hialurónico está cada vez más en boga ya que lo vemos en publicidades de cremas, sérums, en forma de inyecciones y podemos usarlos para combatir el paso del tiempo, entre otras cosas. El bótox, ha sido el clásico tratamiento por el cual pasaron miles de mujeres y hombres, aunque hay una cierta incertidumbre en el uso del mismo ya que algunos quedaron tan tersos que la expresión de sus rostros desapareció.

Foto: Tu Salud

La toxina botulínica en el rostro generalmente tienen efecto sobre las arrugas, ya que las inyecciones lo que hacen es relajar el músculo, logrando que la piel se pueda estirar de nuevo y reducir las líneas de expresión. El bótox tiene una suerte de función pasajera, su efecto dura entre cuatro a seis meses y luego hay que renovarlo para que no se genere el efecto rebote.

Foto: Grazia Magazine

El ácido hialurónico, en cambio, no solo sirve como un tratamiento para las líneas de expresión, sino también para hidratar la piel, aportar firmeza y elasticidad y promover la creación del colágeno y la elastina. ¿Cómo lo agregarlo a la rutina diaria? Con los sérums que tan famosos se han vuelto en el último tiempo.

Además de estos beneficios, el ácido hialurónico puede ser implantado también en distintas zonas del rostro como:

Frente, ceño y cejas.

Código de barra.

Pliegues en la comisura de la boca (pliegues de amargura).

Sonrisa gingival (se ven encías al sonreír).

Foto: Quality Clinic

También existe el blanching, que es una técnica que se utiliza para aquellas personas a las cuales no les hace bien el bótox o para algunas arrugas especiales. ¿En qué consiste? En una infiltración multipunto, que se realiza inyectando microdepósitos de ácido hialurónico cohesivo, a lo largo de la arruga.

No es el ácido común, sino uno más denso y cohesivo. Sus ventajas son que el procedimiento no dura más de 20 minutos y no produce hematomas ni tampoco alteración de la expresión.

¿Cuál es la desventaja? Que no dura para siempre sino que cada seis meses deberemos hacer una infiltración nuevamente y, por supuesto, no pueden hacérselo personas alérgicas o reactivas como tampoco embarazadas.

Foto: Consejos iml

Ahora es tu turno, ¿con cuál tratamiento te quedas tú para enlentecer el paso del tiempo?

Este contenido sólo se publica con fines informativos y no puede sustituir la labor de un profesional. Le recomendamos que consulte con su médico o dermatólogo de confianza.