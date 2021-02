Este es el cepillo de pelo que acabará con el pelo graso: hace crecer el cabello más rápido

El cepillo más vendido en el mundo tiene un masajeador para el cuero cabelludo y hace crecer cada centímetro del cabello. Es que según indicaron los especialistas, "así como lavarse bien la melena influye, mantener un cuero cabelludo sano y activado, también".

La función de este objeto de belleza es justamente, a través de la silicona, masajear las raíces de la melena y aprovechar todos los beneficios de este gesto.

El gran aporte de este cepillo es que prioriza la óptima limpieza del cabello. Con este masajeador podrás eliminar el exceso de células muertas y evitar las posteriores descamaciones, así como combatir la grasa, la caspa o los picores. El mismo, se puede usar tanto en seco como en mojado.

Según los especialistas, "su material es tan suave que lo pueden usar todo tipo de cueros cabelludos, hasta los más sensibles y atópicos". El mismo provoca la oxigenación de los folículos y de la circulación para que el pelo crezca más rápido, más sano, más suave, más brillante y más fuerte.

De hecho, es el objeto de belleza preferido en Amazon y ya tiene 25.000 valoraciones y según quienes ya lo han probado, es ideal para el método curly, ya que ayuda a lavar la melena de forma más fácil.

"Me he pasado a la cosmética de cabello natural: sin parabenos, sin sulfatos, sin siliconas... y como estos champús son de burbuja pequeña, el masajeador me ayuda a que el champú me cunda más, a sacar más espuma y a llegar a todo el cuero cabelludo en profundidad. Con la combinación de ambos productos el pelo me está durando más tiempo limpio así que a la larga la inversión se amortiza", fue uno de los comentarios de los clientes.