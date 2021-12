Cómo evitar las peleas entre hermanos, sean pequeños o adultos

El psicólogo especialista en Familia, Alejandro Schujman, estuvo en MDZ Radio para hablar sobre relación de hermanos y dio una serie de recomendaciones para los padres. El consultorio se abrió a los oyentes y la temática "el hermano del medio" tomó la centralidad de la columna.

"'Los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Y si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera', decía el Martín Fierro. Pero en la vida real cumplir eso no es tan sencillo", comenzó diciendo Alejandro Schujman.

Además quiso aclararles a los padres que cuando sus hijos son chicos deben saber y asumir que "los hermanos se van a pelear y van a discutir. Siempre". Por supuesto que hay un límite y la clave está saber identificar cual es. Por ejemplo, "lastimarse es un límite que no deben cruzar".

Quiso introducir el concepto de ambivalencia y explicó que hace referencia a 2 sentimientos opuestos en una misma relación puestos en juego todo el tiempo. Dicho esto aseguró: "El amor y el odio en una relación de hermanos está presente todo el tiempo".

"Para un hijo chiquito que nazca una hermana es una mala noticia, sepamoslo", sentenció. Y recomendó no consentir por demás al más grande, por ejemplo llenándolo de regalos, para evitar sus sentimientos. "Yo sugiero comprar un tentempié para que se descarguen, van a sentir bronca, sí, y podrán canalizarla de esa manera".

Pero también alertó: "Ojo con esto que hacen muchos papás de que como están tan ocupados en el cuidado del recién nacido descuidan la psicología y las emociones del más grande".

Por otro lado también habló de las relaciones entre hermanos adultos y dijo que "ningún amor es a prueba de todo, ni el fraternal ni siquiera el de padres a hijos. Hay hermanos que son enemigos íntimos y a veces también los hermanos se distancian y lamentablemente no se puede hacer nada, aunque es muy triste".

El hijo del medio

Diferentes oyentes manifestaron episodios relacionados con "el hijo del medio". Tanto padres que no saben cómo tratarlos, como adultos que contaron sus experiencias con sus hermanos del medio o bien habiéndolo sido.

Para los padres, Alejandro Schujman dijo que "lo que debemos hacer es gestionar cariñosamente el vínculo con cada uno de los hijos. Marcar espacios diferenciados para cada uno y no permitir que uno tome siempre el centro de la escena".

Otro oyente manifestó que "el hijo mayor tiene siempre toda la atención y el del medio es la víctima toda la vida" y otro, del medio, dijo que "el mayor hace todo bien y al más pequeño se le perdona todo". Para responder a estas afirmaciones Alejandro Schujman mencionó que "no somos los mismos padres con cada uno de los hijos. Con el primero hay un montón de miedos, que vamos perdiendo a partir del segundo. Estamos más relajados y, como todo en la vida, esto tiene ventajas y desventajas".

Finalmente, se presentó otro problema: "los hijos preferidos". A partir de que una mujer contó que en su familia son 3 hermanas y un hermano y que su mamá toda la vida hizo diferencias y "endiosó" al hombre. Para este caso, el psicólogo dijo: "En primer lugar, no te enojes con tu hermano. No lo odies, porque no tiene nada que ver, al contrario, deberá cargar sobre sus espaldas a esta madre que lo endiosa. Y por otro lado, siéntese a hablar con su madre, aunque deben saber que ella entenderá lo que quiera entender".

Para concluir, Alejandro Schujman citó al filósofo Jean-Paul Sartre: "Somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros".