Cómo saber si estás sobreprotegiendo a tus hijos

El psicólogo especialista en familia, Alejandro Schujman, quien es además columnista en Uno Nunca Sabe, les dio herramientas a los padres para que ayuden a sus hijos a frustrarse y a sufrir, por difícil que parezca. Dijo que esto, sin dudas, "es la parte más complicada de la paternidad, porque todos queremos que nuestros hijos sean muy felices" pero que la sobreprotección es tan peligrosa como el desamparo.

Justamente, como todos los padres queremos que nuestros hijos sean felices, "no les enseñamos a sufrir, por lo tanto no les enseñamos a crecer, porque en la vida se sufre", sintetizó. Y contó una dolorosa experiencia personal, hoy afortunadamente superada: "en 2020 mi hijo tuvo cáncer y yo hubiera dado cualquier cosa por ser yo el enfermo. Pero no era posible".

¿Cuál es la clave para ayudarlos a crecer? "No ir detrás de ellos resolviendo sus problemas. En el consultorio yo le pregunto algo a los chicos y por lo general responden los padres. Eso es ir anticipándose y resolviendo dificultades que puedan tener los chicos, desde un cuestionamiento en adelante".

"Entonces le hacemos la vida más sencilla para que no sufran y cuando entran al mundo adulto las consecuencias son muy complejas", adelantó el psicólogo. "No podemos ser los garantes de nuestros hijos cuando son adultos. Por lo tanto, tenemos que empezar a soltarlos desde que son chicos y advertirles que sean responsables y que tomen decisiones". Aclaró, por supuesto, que esto vale siempre y cuando sean riesgos menores, "en todo lo que tenga que ver con la salud, por ejemplo, como padres no negociamos".

"Cerca para cuidar y lejos para no asfixiar", es una de las frases de cabecera de Alejandro Schujman para los padres.

Alejandro Schujman contó otra anécdota personal con la que se identificaron decenas de oyentes de MDZ Radio: "Cuando mi hijo tenía 8 años me llamaron del colegio porque se había peleado con un compañero y estaba llorando. Su mejor amigo le había pegado en la panza y Santi estaba muy angustiado. Instintivamente hubiese querido agarrarlo al amigo y preguntarle '¿cómo le pegaste a mi hijo?'. Pero ya tenían 8 años, yo no me podía meter ahí. Mi hijo tiene que tener recursos para poner límites y frenar estas situaciones, porque yo no puedo estar todo el tiempo con él resolviendo sus problemas, yo debo darle las herramientas para que lo haga".

También el especialista en Familia dijo que un padre puede insistirle a su hijo adolescente para que estudie, quitarle las pantallas y sentarlo frente a los libros, pero si el chico no quiere estudiar no hay manera de obligarlo a incorporar conocimientos, "no hay forma que lidiar con ese oposicionismo desafiante".

Sin embargo, el padre siente que hay que insistir hasta que lo entienda, de mil formas distintas. Pero "si el adolescente decide no estudiar no nos puede costar el vínculo. Deberá experimentar estar al filo de repetir en febrero y ahí seguramente le agarre el apuro. De lo contrario, lo peor que puede pasar es que repita un año y así entienda todo lo que perdió, por ejemplo a su grupo de amigos. Ahí debemos estar cerca para cuidar y lejos para no asfixiar, porque no puede ser nuestro deseo de que estudien el que los mueva, debe ser el de ellos". "Ahora, si hablamos de un chico que se droga no me importa lo que él quiera", continuó insistiendo.

Finalmente, Alejandro Schujman sentenció: "La sobreprotección es tan peligrosa como el desamparo. Un chico sobreprotegido está tan frágil frente al mundo adulto como uno desamparado. Los extremos no son buenos nunca. Chicos sobreprotegidos son discapacitados para el mundo: no tienen capacidad de manejo del conflicto ni de afrontamiento de las situaciones difíciles de la vida, porque todo fue fácil y al alcance de la mano. Como padres, ¿nos va a costar? Un montón".