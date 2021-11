Por qué los adolescentes no deben siquiera probar marihuana

El psicólogo, especialista en temas de familia y en adicciones, Alejandro Schujman, habló sobre las complicaciones que puede tener un adolescente que consume cannabis y dio algunas recomendaciones para que los padres aborden este asunto en casa.

Lamentablemente, el consumo de marihuana se ha extendido mucho entre la población en general y entre los adolescentes en particular, a lo largo de todo el mundo. "Cada vez es más aceptada entre lo chicos, que lo toman con naturalidad", dijo Schujman quien reconoció que en lo personal y profesional este asunto le preocupa muchísimo.

"La marihuana es una sustancia muy complicada para los adolescentes, lamentablemente cada vez hay más cultura pro cannábica, de hecho ahora viene la expo cannábica, y muy pocas voces están alertando sobre las consecuencias por el consumo de marihuana en los jóvenes", dijo el especialista en adicciones.

Como primer aspecto negativo que produce esta sustancia, Alejandro Schujman mencionó que "la marihuana modifica el estado de consciencia. Ya desde ahí arrancamos mal, porque eso limita la capacidad de acción. Un chico que fuma y maneja, se pone en riesgo a él y a los que están en la calle".

Además, el psicólogo dijo que el cannabis "mata neuronas lentamente y puede provocar infertilidad, psicosis tóxicas, etc. Un montón de efectos secundarios. La marihuana no les hace bien a los adolescentes y, por el contrario, muy peligrosa. Esto es fáctico, no es algo que me parece a mi".

Justamente para reforzar los dichos del columnista de Uno Nunca Sabe, una oyente se comunicó con el programa y dijo que su hijo tuvo un intento de suicidio a partir del consumo de marihuana, por un problema psiquiátrico que le despertó. Algo que Schujman mencionó como bastante frecuente.

¿Cómo deben reaccionar los padres?

En primer lugar, Alejandro Schujman dijo que es necesario que los adultos comiencen a tomar consciencia y a informarse al respecto. Pero además, es importante predicar con el ejemplo. "No funciona el 'yo fumo porque soy grande, pero vos no lo hagás'. Para nada. Si hay padres que consumen delante de los hijos y pretenden que ellos no lo hagan, no cuenten conmigo. Ahí no los puedo ayudar".

Aquello, según el especialista, aplica para el consumo de marihuana, de cigarrillo, para el exceso de consumo de tecnología, etc. "El alcohol es la única sustancia psicoactiva que a dosis bajas en los adultos puede ser hasta saludable, pero debe consumirse cada tanto".

Consultado sobre qué deben responder los padres cuando los adolescentes argumentan que la marihuana es de uso medicinal, Schujman fue claro: "La morfina también es de uso medicinal y no por eso se emplea de modo recreativo. Que lo receten los médicos no quiere decir no sea peligroso sin ese control. Los argumentos de los adolescentes son fácilmente rebatibles, pero antes los adultos debemos informarnos".

Finalmente, Alejandro Schujman sintetizó diciendo que lo importante es cuidar a los adolescentes y tomar medidas. "Cuando los chicos preguntan 'por qué no me dejás, si todos lo hacen', la mejor respuesta es: 'Vos no sos todos, sos mi hijo'", concluyó.