Así Gwyneth Paltrow minimiza las arrugas sin cirugías

Gwyneth Paltrow cumplió 49 años y decidió celebrarlo al natural. Con una foto desnuda en su bañera, al aire libre. Definitivamente Gwyneth es otra. Más madura, más compleja, y también más natural. La actriz se anima a analizar los efectos del paso del tiempo y el riesgo de las cirugías deformantes. Te contamos cómo son las 6 claves de la rutina de belleza de Gwyneth Paltrow para lucir increíble, para que puedas repetir en casa.

Gwyneth usa poco maquillaje, está al natural, y tiene una rutina minimalista de la piel.

1. Evita las cirugías y procesos estéticos permanentes

“Tuve una crisis de mediana edad cuando estaba a punto de cumplir 40. Viví una experiencia muy mala con un producto inyectable”, reveló Paltrow en una entrevista a la revista Vogue.

“Salí con la cara como un monstruo, y me dije, no puedo volver a hacer esto. No estoy lista para irme por procedimientos permanentes. Tengo amigas que se hicieron rellenos de labios permanentes y estos han sido la ruina para ellas”, explica la actriz.

2. Retoques con neurotoxina

Hace tres años, en una fiesta con amigas, la actriz conoció a un doctor que estaba aplicando Xeomin. “Tenía muchísimo miedo de que cambiara mi cara, como ocurrió con la primera vez, pero en esta oportunidad fue algo muy bueno y sutil”, cuenta la actriz que hoy es embajadora de la marca.

Paltrow asegura que estas inyecciones con este procedimiento con neurotoxina le dan un "aspecto purificado”. Se realiza dos aplicaciones al año para verse y sentirse bien. “Lidiar con el envejecimiento es una experiencia de múltiples capas. Cuido bien mi piel, me hidrato y hago ejercicio, pero a veces una chica necesita un poco de ayuda extra. Para mis líneas de expresión uso esta inyección antiarrugas purificada de forma única que no contiene proteínas innecesarias. Soy una gran fan”, explicó en uno de sus posteos.

3. Rutina minimalista de la piel

“ El concepto de minimalismo en la piel realmente ha resonado conmigo: la idea de que no necesito una rutina de belleza de 30 pasos para hacer que mi piel se vea genial y de que un grupo selecto de productos puede hacer que me vea y me sienta al máximo”, advierte la actriz. Una clave en su rutina es un buen aceite para el rostro o humectante porque tiene la piel muy seca. También se aplica un sérum de Vitamina C “que es perfecto”, asegura Gwyneth Paltrow

Anti cirugías. Gwyneth Paltrow no quiere recurrir a procedimientos invasivos. Se inyecta un relleno dos veces al año. Foto: Instagram.

4. Peeling y exfoliación semanal

“Uso este peeling fuerte los días domingo. Soy un poco salvaje y nunca he tenido un régimen super complicado, no puedo. Es darle demasiadas vueltas al asunto. Pero siempre me ha interesado la exfoliación y lo que he descubierto es que una visita con mi dermatólogo puede simplificar mi rutina de noche”, confiesa.

5. Ejercicios, meditación y sauna

Pero más allá de las cremas y procedimientos estéticos que se realiza la actriz asegura que para lograr equilibrio entre mente y cuerpo también trabaja en lo físico. Realiza rutinas de entrenamiento con personal trainner Tracy Anderson, se reserva momentos de sauna o baño de vapor y mucha meditación.

6. Vivir el presente

La actriz festejó sus 49 con esta foto desnuda, en una bañera al aire libre. Foto: Instagram.

Esta es su clave. “Soy una persona de aquí y ahora. No siento nostalgia con frecuencia, y no me gusta recorrer el camino de los recuerdos pasados”, asegura la actriz y ganadora de un Oscar es ahora una empresaria, a cargo del polémico y millonario emporio Goop, que se hizo mundialmente famoso con la venta de una vela con aroma a su vagina.