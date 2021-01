Si quieres que el Balayage te quede como a Aitana, ¡pídelo así en tu salón!

Aitana tiene millones de seguidores en sus redes y es de las más populares en Barcelona y toda España. Esta canceriana que dio sus primeros pasos en Operación Triunfo no solo es famosa por su música: es un referente de estilo y moda.



No por nada la revista InStyle la eligió para su portada de enero/febrero 2021. Su glamour natural la posiciona como una de las "it girls" europeas que trasciende fronteras.

Pero... ¿Qué nos trae a hablar de Aitana en esta nota? ¡Su balayage perfecto y envidiado por todas! Y es que a veces lo pides en el salón y no queda tal como te habías imaginado.



Otras famosas como Jessica Alba y Jennifer López también eligen esta técnica para colorear su cabello porque combina los reflejos rubios que tanto quieres, sin lucir artificial ni dejar de ser tú misma. Ten en cuenta estos consejos a la hora de pedirlo a tu colorista y no habrá fallas.

¿Qué es un balayage?

Las mechas balayage provienen de una técnica francesa que consiste en un barrido y aclarado del cabello para que parezca que el efecto fue naturalmente causado por el sol.



Grupo L'Oreal nos explica:

Los tonos más claros se lucen en las puntas

Se puede realizar en cabellos cortos y largos

El tono de piel importa: no es lo mismo un balayage para morenas que para pieles más blancas

No es necesario el papel aluminio: el estilista trabaja solo con pinceles.



¡Queda espectacular! Y es perfecto para cualquier estación del año porque no daña el cabello. ¿Qué te parece el balayage de Aitana?

¿Cómo pedir el balayage en el salón para que quede bien?

Seguramente te ha ocurrido que pediste algo en tu salón y no quedó como esperabas. Esto también puede pasarte cuando te realices un balayage. Por eso, ten en cuenta estos trucos:

Diferencia con otras técnicas: un balayage no es lo mismo que un ombré ni que una coloración clásica. Como te dijimos más arriba, no requiere de papel aluminio ni otro tipo de instrumentos. Si tu estilista no domina esta técnica, cambia de salón.

Diagnóstico de tu cabello: si tu cabello tiene coloraciones previas (lo has llevado a rubio) ten mucho cuidado. Deja que se repare la fibra utilizando acondicionadores nutritivos y, una vez que se encuentre sano, pide el balayage. De lo contrario, las babylights y mechas con balayage se verán descuidadas, secas y porosas.

Tratamiento para balayage: al irte del salón, lleva un producto adecuado para cuidar el trabajo realizado. El balayage no daña tanto el cabello como otras técnicas pero, aún así, puede verse un poco maltratado.

Los mejores productos para hacer durar tu balayage son:

Champú reparador: agrega los nutrientes necesarios para el cabello en el lavado.

Acondicionador iluminador: escoge cremas ligeras, texturas que permitan que tu cabello brille y se mueva.

Mascarilla nutritiva: solo una vez a la semana, o cada quince días.

Puedes comprar todos estos productos online, pero lo ideal es que tu colorista profesional te los suministre en el salón.



Recuerda que para que el balayage dure debes renovarlo cada, aproximadamente, dos meses. ¡No le eches la culpa a tu salón si tú no haces también tu trabajo!



Ahora sí: con todos estos consejos estás lista para disfrutar de un balayage perfecto como el de Aitana. ¿Qué esperas?